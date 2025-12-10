Đầu tư hạ tầng kết nối giúp Đồng Nai khai thác hiệu quả sân bay Long Thành

Ngày 10/12, sau hai ngày làm việc, kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bế mạc, với 51 nghị quyết về các vấn đề quan trọng của tỉnh được thông qua.

Đầu tư dự án hạ tầng kết nối vùng

Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cho biết, kỳ họp đã xem xét, thảo luận và thông qua 51 nghị quyết quan trọng thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, ngân sách, đầu tư công, đất đai, tư pháp và an sinh xã hội, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác chỉ đạo, điều hành và phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Các đại biểu dự kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (Ảnh: Hoàng Bình).

Trong các nghị quyết được thông qua, ba dự án hạ tầng lớn sẽ đầu tư xây dựng là cầu Cát Lái, cầu Long Hưng (Đồng Nai 2) và tuyến metro nối dài từ ga Suối Tiên đến Trung tâm hành chính chính trị tỉnh và sân bay Long Thành.

Đặc biệt, 2 dự án cầu Cát Lái và Đồng Nai 2 nối TPHCM là những công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tăng cường kết nối giao thông giữa Đồng Nai, TPHCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đồng thời, hai dự án này sẽ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và khai thác hiệu quả không gian đô thị, cảng biển, sân bay Long Thành.

HĐND tỉnh Đồng Nai cũng đã thông qua nghị quyết thống nhất giao UBND tỉnh làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và sân bay Long Thành theo hình thức đối tác công tư (PPP), đi qua địa bàn Đồng Nai và TPHCM. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 60.200 tỷ đồng (trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư hơn 4.300 tỷ đồng). Thời gian thực hiện từ năm 2026 đến 2029. Tổng chiều dài tuyến khoảng 41,4km bao gồm 3 đoạn chính.

Phối cảnh phương án kiến trúc cầu Cát Lái (Ảnh: Sở Xây dựng Đồng Nai).

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc sớm nghiên cứu triển khai các dự án giao thông kết nối khác như metro, đường sắt tốc độ cao, các cầu kết nối trên các đường liên vùng... là hết sức cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối giao thông, giảm thời gian di chuyển, đặc biệt góp phần rút ngắn khoảng cách kết nối, thời gian di chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Long Thành.

Phấn đấu vượt các kết quả năm cũ

Theo Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, năm 2026, dự báo tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Phấn đấu thu ngân sách đạt hơn 110.000 tỷ đồng, tăng trưởng 2 con số.

Ngoài ra, về đầu tư công và kế hoạch trung hạn 2026-2030, HĐND tỉnh đề nghị rà soát toàn diện từng dự án trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; nhất là các dự án chuyển tiếp phải đánh giá đầy đủ hiệu quả, tác động và sự phù hợp, bảo đảm sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn lực.

HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua 51 nghị quyết về các vấn đề kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng (Ảnh: Hoàng Bình).

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út đánh giá, hiện nay, tiềm năng và không gian phát triển của Đồng Nai rất lớn với lợi thế có đầy đủ các loại hình giao thông, khu công nghiệp tập trung, sân bay, cảng biển; nguồn tài nguyên khoáng sản. Tỉnh sẽ đẩy mạnh xúc tiến và cải thiện môi trường để tăng thu hút đầu tư, nhất là các dự án lớn.

Công tác hạ tầng được xem là động lực cho phát triển, tỉnh sẽ tập trung triển khai các dự án hạ tầng giao thông, nhất là các công trình trọng điểm của quốc gia, của tỉnh như: đường cao tốc Chơn Thành - Gia Nghĩa, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường Vành đai 3, 4 - TPHCM, cao tốc Bến Lức - Long Thành và các hạ tầng giao thông khác.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út trao đổi với Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bảo (Ảnh: Hoàng Bình).

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út cũng nhấn mạnh, năm 2026, kinh tế - xã hội dự báo có nhiều cơ hội đan xen thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết, nhất trí của cả hệ thống chính trị cùng sự ủng hộ và quyết tâm cao của cán bộ, nhân dân trong tỉnh, Đồng Nai sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu theo nghị quyết Tỉnh ủy và nghị quyết HĐND tỉnh đề ra, tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Văn Út chia sẻ thêm, đối với công tác phát triển doanh nghiệp tư nhân, động lực tăng trưởng 2 con số, UBND tỉnh đã triển khai 8 nhóm giải pháp. Trọng tâm là tạo điều kiện tiếp cận công bằng về đất đai, vốn, lao động; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao nhân lực, chuyển đổi số; mở rộng thị trường, phát triển chuỗi giá trị, cùng với đó, tăng cường đối thoại, cải thiện môi trường đầu tư.