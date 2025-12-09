Cầu Đồng Nai 2 được kỳ vọng tăng động lực cho cảng biển, sân bay Long Thành

Tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, bà Trương Thị Hương Bình, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, đã đọc tờ trình dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng (Đồng Nai 2).

UBND tỉnh Đồng Nai đánh giá cầu Đồng Nai 2 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tăng cường kết nối giao thông giữa Đồng Nai, TPHCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đồng thời, dự án này sẽ giảm áp lực cho cầu Đồng Nai hiện hữu trên quốc lộ 1, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và khai thác hiệu quả không gian đô thị, cảng biển, sân bay Long Thành.

Cầu Đồng Nai 2 xây mới sẽ giảm áp lực giao thông lên cầu Đồng Nai hiện hữu trên quốc lộ 1 (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai 2 còn nhằm tạo thêm hướng kết nối trực tiếp từ phía Bắc và Đông Bắc TPHCM sang tỉnh Đồng Nai, giảm áp lực cho xa lộ Hà Nội và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Bên cạnh đó, dự án sẽ trực tiếp thúc đẩy quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế - xã hội ở các phường Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước (Đồng Nai) và 12 phường của TPHCM.

Theo tờ trình, dự án cầu Đồng Nai 2 có chiều dài cầu và tuyến khoảng 9,8km, nối từ phường Long Phước (TPHCM) qua phường Tam Phước, giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (tỉnh Đồng Nai).

Điểm đầu dự án giao với Vành đai 3 TPHCM tại nút giao Gò Công (Km1+500); điểm cuối giao với quốc lộ 51. Dự án có tổng mức đầu tư gần 11.500 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay).

Cầu Long Hưng (Đồng Nai 2) cùng nhiều cây cầu kết nối TPHCM - Đồng Nai trong tương lai (Đồ họa: Ngọc Tân).

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 đến 2029. Do tính cấp bách, UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị HĐND tỉnh cho áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư BT trong trường hợp đặc biệt với dự án cầu Đồng Nai 2.

Nhà đầu tư được lựa chọn trong trường hợp đặc biệt phải giảm tối thiểu 5% giá trị hợp đồng BT để đảm bảo hiệu quả kinh tế trong đầu tư dự án. Nhà chức trách sẽ tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc cầu theo quy định của pháp luật.

Khi dự án được thông qua, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lựa chọn nhà đầu tư và đẩy nhanh thủ tục đấu giá quỹ đất để bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Trước khi trình HĐND tỉnh về dự án này, UBND tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận cho Liên danh Tổng Công ty Xây dựng số 1 - Công ty Cổ phần Đầu tư CC1 - Công ty Cổ phần Hạ tầng và Năng lượng miền Nam làm nhà đầu tư đề xuất dự án.