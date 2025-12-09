Đồng Nai đề xuất hỗ trợ cán bộ đi làm xa mức cao nhất 10,8 triệu đồng/tháng

Ngày 9/12, tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X, UBND tỉnh Đồng Nai đã trình HĐND tỉnh xem xét tờ trình, dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh khi được điều động, luân chuyển, biệt phái, bố trí, phân công công tác trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ tỉnh Bình Phước cũ đi xe đưa đón từ phường Đồng Xoài qua phường Trấn Biên làm việc (Ảnh: Hoàng Bình).

Ông Nguyễn Hữu Định, Giám đốc Sở Nội vụ, cho rằng, việc ban hành một chính sách đặc thù hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái xuất phát từ những yêu cầu cấp bách của thực tiễn quản lý tại tỉnh Đồng Nai, một đơn vị hành chính có quy mô và đặc điểm chưa từng có tiền lệ. Chính sách nhằm tạo điều kiện về nhà ở, sinh hoạt, đi lại cho đội ngũ cán bộ, khuyến khích cán bộ yên tâm công tác, ổn định cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước sau sắp xếp đơn vị hành chính và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Theo dự thảo nghị quyết, các đối tượng được hưởng chính sách gồm: cán bộ, công chức, viên chức từ cấp tỉnh, cấp huyện được điều động về cấp xã và ngược lại, hoặc điều động giữa các xã; cán bộ tỉnh Bình Phước (trước sắp xếp) được bố trí làm việc tại Trung tâm hành chính tập trung của tỉnh Đồng Nai; người lao động thuộc các tổ chức hội cấp tỉnh của tỉnh Bình Phước cũ được phân công về làm việc tại Trung tâm hành chính tập trung.

Dự thảo không áp dụng đối với lực lượng vũ trang, cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn, các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, do các lực lượng này thực hiện theo chính sách riêng của ngành và không sử dụng ngân sách địa phương.

Các đại biểu dự kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 (Ảnh: Hoàng Bình).

Dự thảo đưa ra 4 nhóm hỗ trợ chính dành cho cán bộ, người lao động được điều động, luân chuyển, biệt phái, đặc biệt là những trường hợp làm việc xa nơi cư trú 20-30km trở lên.

Trong đó, tỉnh Đồng Nai sẽ hỗ trợ thuê nhà ở cho trường hợp công tác xa nhà từ 30km trở lên và chưa được bố trí nhà công vụ với mức 3,5 triệu đồng/người/tháng trong trường hợp không có nhà công vụ hoặc nhà ở xã hội; 2,2 triệu đồng/người/tháng nếu đã được bố trí nhà ở xã hội (phải trả phí); 1,5 triệu đồng/người/tháng nếu đã được bố trí ký túc xá hoặc nhà tập thể (không phải trả phí).

Về tiền ăn, tỉnh sẽ hỗ trợ 2 triệu đồng/người/tháng cho người công tác xa nơi ở ổn định từ 30km trở lên. Về hỗ trợ chi phí đi lại sẽ áp dụng khi cơ quan chưa bố trí xe công vụ hoặc xe đưa đón, mức hỗ trợ theo khoảng cách. Trong đó, 20-30km: 1 triệu đồng/tháng; 30-60km: 1,8 triệu đồng/tháng; 60-100km: 2,8 triệu đồng/tháng; 100-150km: 3,5 triệu đồng/tháng; trên 150km: 4,5 triệu đồng/tháng. Khoảng cách càng xa, hỗ trợ càng cao, nhằm bù đắp chi phí xăng xe, cầu đường.

Tỉnh Đồng Nai sẽ bổ sung hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng đối với cán bộ nữ hoặc cán bộ dân tộc thiểu số; 800.000 đồng/người/tháng đối với trường hợp vừa là nữ vừa là người dân tộc thiểu số. Chính sách nhằm bảo đảm bình đẳng giới và hỗ trợ cán bộ vùng khó khăn.