Đang phá dỡ khách sạn Điện lực bên hồ Gươm

Sáng 31/3, lực lượng chức năng tiến hành phá dỡ các hạng mục của Tổng công ty truyền tải điện quốc gia và Khách sạn Điện lực, tạo mặt bằng sạch để xây dựng quảng trường, công viên phía Đông hồ Gươm, thuộc phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ông Đặng Hoàng Hiếu, Quản lý phòng dự án và cung cấp dịch vụ công ích thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hoàn Kiếm, cho biết đơn vị thi công đã chia ca để giải phóng mặt bằng, hiện 17 tổ chức và 42/43 đã bàn giao mặt bằng, chỉ còn khách sạn 9 tầng đang di chuyển đồ đạc để bàn giao mặt bằng.

Theo ông Hiếu, hôm nay lực lượng chức năng bắt đầu phá dỡ Khách sạn Điện lực và các khu vực xung quanh. Với khách sạn 9 tầng, sắp tới chủ khách sạn sẽ bàn giao mặt bằng và lực lượng chức năng sẽ tiến hành phá dỡ.

"Chúng tôi dự kiến hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ khu vực quảng trường phía Đông trong tháng 4", ông Hiếu nói.

Dự án đầu tư xây dựng quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm có quy mô hơn 2,1ha, tổng mức đầu tư dự án là hơn 2.840 tỷ đồng.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã có nhiều cuộc họp nhằm gỡ khó, thúc tiến độ dự án.

Đại diện UBND phường Hoàn Kiếm cam kết tập trung tối đa nhân lực, vật lực và các nguồn lực cần thiết, đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và sớm đưa dự án về đích theo đúng kế hoạch đề ra.

Lực lượng chức năng phá dỡ mặt sau Khách sạn Điện lực (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Dự án xây dựng quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm tách thành 2 phân kỳ.

Phân kỳ 1 gồm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các chủ sử dụng nhà, đất. Cơ quan chức năng sẽ hoạch định, tổ chức, bố trí không gian quảng trường gồm san nền, lát đá, cây xanh, thảm cỏ, bãi đỗ xe… theo phương án thiết kế được duyệt.

Cơ quan chức năng cũng sẽ chỉnh trang, cải tạo một số tòa nhà giữ lại và di chuyển các công trình ngầm, nổi và một số hạng mục liên quan khác.

Phân kỳ 2 sẽ thực hiện bằng dự án riêng theo phương án quy hoạch, kiến trúc được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phù hợp quy định, với định hướng của quy hoạch được duyệt.

Tại phân kỳ 2, cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu quy hoạch, tổ chức không gian ngầm tại khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm (khoảng 3 tầng hầm), kết nối không gian ngầm nhà ga C9 - tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.

Đồng thời, có giải pháp kỹ thuật phù hợp đối với các công trình bảo tồn trong quá trình thi công tầng hầm.

Đối với phân kỳ 2, phường Hoàn Kiếm sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng với định hướng theo quy hoạch được duyệt và ý kiến của UBND TP Hà Nội.

