Máy xúc siêu "khủng", cánh tay dài gần 30m, phá dỡ công trình cạnh hồ Gươm

Những ngày này, Hà Nội đang khẩn trương tháo dỡ các công trình tại khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm, bao gồm các trụ sở, nhà dân, quán ăn, để giải phóng mặt bằng, xây dựng quảng trường và công viên hiện đại với diện tích khoảng 2,14 ha.

Hiện công tác phá dỡ diễn ra rầm rộ, dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2026 để phục vụ mục tiêu chỉnh trang, mở rộng không gian công cộng quanh hồ Gươm.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí vào sáng 7/3, các đơn vị bắt đầu phá dỡ những tòa nhà cao tầng của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc,... Trụ sở của những đơn vị này cao 6-7 tầng, nằm ở vị trí "kim cương" khi có 2 mặt tiền ở phố Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ.

Để phá dỡ các tòa nhà cao tầng, đơn vị thi công đã sử dụng máy xúc siêu "khủng", với "cánh tay" thuộc dạng dài nhất hiện nay.

Ông Mai Văn Đoàn, Chỉ huy trưởng công trường phá dỡ cho biết, máy xúc đang thực hiện phá dỡ là dòng máy cỡ lớn, siêu "khủng" với cần máy dài đến 29m, có thể phá các công trình cao 20-30m.

Sử dụng máy xúc siêu "khủng" phá dỡ công trình tại phía Đông hồ Hoàn Kiếm (Video: Nguyễn Hải).

Việc phá dỡ đang diễn ra gấp rút để sớm trả lại mặt bằng cho các đơn vị thi công hoàn thiện dự án.

Ông Mai Văn Đoàn khẳng định, khoảng 50-60 ngày nữa đơn vị sẽ hoàn thành việc phá dỡ các công trình, bàn giao mặt bằng sạch để các đơn vị thi công hoàn thiện dự án.

"Chúng tôi đang huy động máy móc, công nhân thi công tích cực để đảm bảo hoàn thành trước tiến độ được giao. Mặc dù thi công gấp rút nhưng an toàn và đảm bảo không để khói bụi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh luôn được đặt lên hàng đầu", ông Đoàn nói.

"Đây là loại máy siêu "khủng", chủ yếu phục vụ việc phá dỡ các công trình cao tầng. Đầu kìm phá dỡ có thể xoay 360 độ, hoạt động linh hoạt", nam tài xế điều khiển máy xúc chia sẻ.

Theo quan sát của phóng viên, mặc dù máy có kích thước lớn nhưng hoạt động linh hoạt, hiệu quả.

"Chiếc máy siêu "khủng" này để phá ở tầm cao, còn xuống đến tầm thấp sẽ có các máy loại nhỏ vào bóc tách, phá dỡ cùng nên công việc diễn ra tương đối ổn định, đảm bảo an toàn", ông Mai Văn Đoàn chia sẻ.

Để ngăn bụi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh trong quá trình phá dỡ các công nhân sử dụng 2 máy bơm nước cao áp bơm liên tục vào khu vực phá dỡ.

Trước đó, vào cuối tháng 2, 43 hộ dân trong khu vực giải tỏa đã đồng ý phương án bồi thường và sẽ bàn giao mặt bằng để lực lượng chức năng phá dỡ. Như vậy, đến nay có 17/17 tổ chức và 43/43 hộ dân đồng thuận với phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư, bàn giao mặt bằng sạch cho dự án.

Ông Đoàn kiểm tra lại khu vực bảo vệ khoang lái sau khi máy hoạt động liên tục hơn 2 tiếng.

"Máy phá dỡ ở tầm cao nên khu vực khoang lái được gia cố chắc chắn để bảo vệ người điều khiển bên trong trước gạch, đá, vật sắc nhọn có thể rơi trúng", ông Đoàn nói.

Chỉ huy trưởng công trường kiểm tra lại bộ kìm phá dỡ nặng hơn 2 tấn sau quá trình làm việc liên tục kéo dài.

Ông Mai Văn Đoàn cho biết, bộ kìm nặng hơn 2 tấn, có thể xoay 360 độ. Đây là một trong những bộ phận quan trọng nhất của máy. Do làm việc với cường độ cao nên bộ kìm này rất dễ xảy ra hỏng hóc.

Trước khi phá dỡ bằng máy chuyên dụng các công nhân đã tháo dỡ, thu dọn thủ công phần mái, hệ thống máy móc của các công trình.

Đại diện UBND phường Hoàn Kiếm cam kết tập trung tối đa nhân lực, vật lực và các nguồn lực cần thiết, đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và sớm đưa dự án về đích theo đúng kế hoạch đề ra.

Tòa nhà Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội sắp được tháo dỡ.

Dự án đầu tư xây dựng quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm có quy mô hơn 2,1ha, tổng mức đầu tư dự án là hơn 2.840 tỷ đồng. Dự án tách thành 2 phân kỳ. Phân kỳ 1 gồm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các chủ sử dụng nhà, đất. Cơ quan chức năng sẽ hoạch định, tổ chức, bố trí không gian quảng trường gồm san nền, lát đá, cây xanh, thảm cỏ, bãi đỗ xe… theo phương án thiết kế được duyệt.

Phân kỳ 2 sẽ thực hiện bằng dự án riêng theo phương án quy hoạch, kiến trúc được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phù hợp quy định, với định hướng của quy hoạch được duyệt. Tại phân kỳ 2, cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu quy hoạch, tổ chức không gian ngầm tại khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm (khoảng 3 tầng hầm), kết nối không gian ngầm nhà ga C9 - tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.

Vùng khoanh đỏ trong ảnh là khu vực đầu tư xây dựng quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm.