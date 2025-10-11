Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ trước thềm Đại hội Đảng bộ TPHCM

Sáng 11/10, Thành ủy TPHCM tổ chức các đoàn viếng nghĩa trang liệt sỹ tại khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Đoàn đại biểu viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Bình Dương (Ảnh: CTV).

Tại Nghĩa trang Liệt sỹ Bình Dương, Phó bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông làm trưởng đoàn, ngoài ra còn có các Phó bí thư Thành ủy, các Phó chủ tịch UBND thành phố cùng tham dự lễ viếng.

Đoàn đến viếng thực hiện nghi thức dâng hoa, đặt vòng hoa tưởng niệm và dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ.

Đây là hoạt động quan trọng trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông cùng các lãnh đạo thành phố viếng mộ liệt sỹ (Ảnh: CTV).

Lễ viếng nghĩa trang liệt sỹ thể hiện sự biết ơn của Đảng bộ và nhân dân TPHCM đối với các vị anh hùng đã hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do của đất nước.

Cùng ngày, một đoàn khác do Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc làm trưởng đoàn, đã tổ chức lễ viếng Nghĩa trang Liệt sỹ khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.