Chiều 10/9, tại Trung tâm hội nghị và triển lãm tỉnh Quảng Ngãi, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã diễn ra phiên trù bị.

Có 450 đại biểu chính thức dự đại hội, đại diện cho 91.788 đảng viên toàn Đảng bộ. Tại phiên trù bị, các đại biểu đã bầu Đoàn Chủ tịch đại hội gồm 17 người.

Đoàn Chủ tịch đại hội điều hành phiên trù bị (Ảnh: Quốc Triều).

Theo Ban tổ chức đại hội, tỉnh Quảng Ngãi là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh.

Phiên trù bị đã thông qua nội quy, quy chế đại hội, thông báo quyết định thành lập 16 tổ đại biểu, thông qua chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Có 450 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I (Ảnh: Quốc Triều).

Đại hội cũng kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, thảo luận, góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, công bố các quyết định nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030…

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12/9. Phiên chính thức bắt đầu vào lúc 7h30 ngày 11, phiên bế mạc đại hội diễn ra vào sáng 12/9.