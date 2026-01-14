Hai thanh thiếu niên bốc đầu xe rồi lao xuống bờ đập thủy điện

Ngày 14/1, Công an xã Trà Đốc, thành phố Đà Nẵng cho hay, đơn vị đã làm việc, tuyên truyền giáo dục nhóm thanh thiếu niên vi phạm an toàn giao thông và sử dụng mạng xã hội trên địa bàn.

Trước đó, ngày 7/1, Công an xã Trà Đốc phát hiện video ghi lại hành vi của 2 thanh thiếu niên điều khiển xe máy bốc đầu, sau đó lao xuống khu vực bờ đập phụ Thủy điện Sông Tranh 2.

Công an khuyến cáo không vì “câu view” mà thực hiện các hành vi nguy hiểm (Ảnh: A Núi).

Hành vi nguy hiểm nêu trên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng xấu đến thanh thiếu niên.

Công an xã Trà Đốc đã làm rõ và mời 4 thanh thiếu niên có liên quan đến trụ sở để làm việc.

Tại đây, các em thừa nhận hành vi vi phạm và được công an tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông. Các em được yêu cầu viết tường trình, ký cam kết không tái phạm.

Các thanh thiếu niên viết tường trình, ký cam kết không tái phạm các hành vi tương tự (Ảnh: Công an xã Trà Đốc).

Lực lượng chức năng cũng nhắc nhở phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Công an xã Trà Đốc khuyến cáo các thanh thiếu niên không vì “câu view”, “săn cảnh” mà thực hiện các hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn rủi ro tai nạn, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.