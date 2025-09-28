HĐND TPHCM xem xét việc thành lập Sở Quy hoạch Kiến trúc

HĐND TPHCM vừa thông tin về kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp diễn ra lúc 8h ngày 29/9, dự kiến có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TPHCM.

Kỳ họp sẽ xem xét, thông qua 11 tờ trình, dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật. Trong đó có quy định hỗ trợ tiền ăn đối với chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng và trợ lý ban chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu trên địa bàn; quy định về chức danh, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở khu phố, ấp, khu dân cư.

Đại biểu dự kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 3, khóa X, ngày 28/8 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Thành phố cũng xem xét mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2025-2026; mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục...

Kỳ họp cũng xem xét 41 tờ trình, dự thảo nghị quyết cá biệt. HĐND TPHCM sẽ bãi bỏ các nghị quyết trước đây của Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước khi hợp nhất đơn vị hành chính.

Tại kỳ họp lần này, HĐND TPHCM cũng xem xét, thông qua tờ trình của UBND TPHCM về thành lập Sở Quy hoạch Kiến trúc. Theo tờ trình, Sở Quy hoạch Kiến trúc được thành lập trên cơ sở chuyển một số chức năng, nhiệm vụ từ Sở Xây dựng.

Sở Quy hoạch Kiến trúc là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TPHCM, thực hiện chức năng tham mưu công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc.

Trước đó, tại kỳ họp HĐND TPHCM diễn ra ngày 20/2, các đại biểu đã thống nhất việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố. Trong đó, Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch Kiến trúc được tổ chức lại, hợp thành Sở Xây dựng TPHCM.

Đến kỳ họp HĐND TPHCM diễn ra ngày 18/4, các đại biểu thống nhất thông qua tờ trình của UBND TPHCM về việc thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Giao thông công chánh