Giải cứu 2 du khách nước ngoài lạc trong rừng vì đi theo Google Maps

Chiều 8/10, tin từ Công an xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị, đơn vị phối hợp với người dân giải cứu thành công 2 du khách người Hà Lan gặp nạn trong rừng.

Theo cơ quan công an, 2 du khách nêu trên đi mô tô phân khối lớn từ Hà Nội vào các tỉnh phía Nam du lịch. Tối 6/10, khi qua địa phận Quảng Trị, họ sử dụng Google Maps để tìm đường rồi rẽ nhầm lối mòn vào rừng.

Hai du khách nước ngoài chụp ảnh kỷ niệm sau khi được giải cứu (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi đến khu vực rừng thuộc thôn Khe Me, xã Cồn Tiên, do trời tối, mưa lớn, đường trơn trượt, một trong 2 mô tô của các du khách bị rơi xuống vực, rất may người điều khiển chỉ bị xây xát.

Thời điểm 2 du khách gặp nạn, một nhóm người dân đi rừng đã phát hiện, liên hệ cơ quan công an để giúp đỡ. Sau nhiều giờ nỗ lực, công an và người dân đã đưa được 2 du khách cùng phương tiện ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Sau khi được giải cứu, 2 du khách nước ngoài đã viết thư cảm ơn lực lượng công an và người dân địa phương.