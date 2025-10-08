Vụ ô tô gặp nạn trên đường đi dâng hương: Khởi tố tài xế xe đầu kéo

Ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố đối với Hồ Văn Dũng (SN 1996, trú tại thôn Kim Nại, xã Trường Ninh, Quảng Trị) tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Hồ Văn Dũng là tài xế xe đầu kéo liên quan đến vụ tai nạn xảy ra ngày 6/10 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận xã Cồn Tiên (Quảng Trị), khiến một người chết, 3 người bị thương.

Đối tượng Hồ Văn Dũng bị khởi tố (Ảnh: Anh Tuấn).

Cơ quan công an xác định Hồ Văn Dũng điều khiển phương tiện tham gia giao thông thiếu quan sát, không giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn khi có báo hiệu cảnh báo nguy hiểm và tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức, gây tai nạn giao thông.

Như Dân trí đã thông tin, lúc 12h10 ngày 6/10, Hồ Văn Dũng điều khiển xe đầu kéo biển kiểm soát 73F-002.85, kéo theo rơ-moóc, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Oanh Trần).

Khi đến địa phận xã Cồn Tiên, xe đầu kéo xảy ra va chạm với ô tô con biển số 30M-051.xx do anh V.H. (SN 1991, trú tại Hà Nội) điều khiển, lưu thông từ Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn ra đường Hồ Chí Minh.

Vụ tai nạn khiến chị N.T.T.H. (SN 1978), người ngồi trên ô tô con tử vong tại chỗ. Ba người đi cùng chị H. bị thương, gồm: tài xế V.H., chị L.T.H. (SN 1987) và anh D.Đ.T. (SN 1986). Các nạn nhân đều trú tại thành phố Hà Nội.