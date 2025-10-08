Tạm giữ tài xế xe đầu kéo gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy

Ngày 8/10, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ tài xế P.N.N. (SN 1979, trú tại phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai), tài xế điều khiển xe đầu kéo liên quan đến vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong trên quốc lộ 19.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 7/10, trên quốc lộ 19 đoạn thuộc Tả Giang 1 (xã Bình Khê), xe máy biển số 77N2-7573 do ông V.V.T. (SN 1968, trú tại xã Chư Sê, Gia Lai) điều khiển, lưu thông theo hướng Đông - Tây, xảy ra va chạm với xe đầu kéo do ông N. cầm lái.

Xe đầu kéo nghi liên quan vụ gây tai nạn khiến một người tử vong trên quốc lộ 19 ở Gia Lai (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Vụ tai nạn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng. Sau khi gây tai nạn, tài xế N. điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai trực tiếp chỉ đạo các đội, tổ công tác truy tìm phương tiện và người điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra trước đó trên quốc lộ 19 (Ảnh: Đức Minh).

Sau vài giờ truy vết, lực lượng chức năng đã phát hiện tài xế P.N.N. và xe đầu kéo biển kiểm soát 77H-06.xxx tại địa bàn xã Ya Hội.

Phòng Cảnh sát giao thông đã bàn giao tài xế và phương tiện cho Công an tỉnh Gia Lai để xử lý theo quy định.