Công chức 4 tỉnh được tập huấn kỹ năng hỗ trợ người bị thiệt hại

Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước (Bộ Tư pháp) vừa tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ hướng dẫn, hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước cho đại diện lãnh đạo, công chức thuộc Sở Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý của 4 địa phương gồm TPHCM, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Nai.

Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước, cho biết hoạt động này có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và năng lực cho đội ngũ công chức tham mưu thực hiện công tác bồi thường nhà nước nói chung, cũng như công tác hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại nói riêng.

Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp (Ảnh: Tiến Dũng).

Chương trình đặc biệt chú trọng đến kỹ năng hỗ trợ các đối tượng yếu thế khi thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường. Đây là nhóm đối tượng thường gặp nhiều khó khăn hơn trong tiếp cận thông tin, chuẩn bị hồ sơ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Theo ông Vũ, trước ngày 1/7/2025, Bộ Tư pháp có trách nhiệm hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường, còn UBND cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, trong đó Sở Tư pháp là cơ quan tham mưu.

Tuy nhiên, thực hiện chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tạo sự chủ động cho địa phương, từ ngày 1/7/2025 nhiệm vụ hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước đã được phân quyền cho UBND cấp tỉnh. Nội dung này quy định tại Nghị định số 121/2025 của Chính phủ về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong thời gian qua khiến đội ngũ công chức tham mưu thực hiện công tác bồi thường nhà nước ở nhiều nơi có sự thay đổi, dẫn tới nhu cầu tập huấn, bồi dưỡng càng trở nên cần thiết.

Chương trình được xây dựng trong khuôn khổ Dự án tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE) do Liên minh châu Âu tài trợ, với sự phối hợp của Bộ Tư pháp, UNDP và UNICEF. Tài liệu không chỉ trang bị kiến thức pháp luật mà còn chú trọng đến kỹ năng thực hành, xử lý tình huống thực tế trong công tác hướng dẫn, hỗ trợ người bị thiệt hại, theo ông Vũ.

Vai trò của UBND cấp tỉnh, Sở Tư pháp, TAND, VKSND, công an và cơ quan thi hành án dân sự trong phối hợp hỗ trợ người bị thiệt hại sẽ được phổ biến tại các buổi tập huấn. Ngoài yêu cầu tuân thủ pháp luật, tài liệu còn nhấn mạnh các nguyên tắc kịp thời, chính xác, trung thực, khách quan và kỹ năng lắng nghe, thấu hiểu, cảm thông với người bị thiệt hại, nhất là các đối tượng yếu thế.