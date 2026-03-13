Bộ Xây dựng lý giải đề xuất giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Bộ Tư pháp đang tổ chức thẩm định dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 22/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia được thành lập từ năm 1997 và đã trải qua nhiều lần kiện toàn, trong đó có các đợt kiện toàn quan trọng vào các năm 2010, 2011 và gần nhất theo Quyết định số 22/2017.

“Quá trình tổ chức thực hiện, mô hình Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các cấp đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập, nhất là trong việc phân định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm giữa ủy ban với các bộ, ngành và chính quyền địa phương”, Bộ Xây dựng (cơ quan soạn thảo) lý giải.

Bộ Xây dựng đề xuất giải thể, chấm dứt hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (Ảnh: Wikipedia).

Hơn nữa, mô hình tổ chức Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mang tính phối hợp, kiêm nhiệm, không phải cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành nên hiệu lực chỉ đạo, điều hành còn hạn chế, phụ thuộc nhiều vào sự chủ động của từng cơ quan thành viên.

Chức năng, nhiệm vụ của Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nội dung giao thoa với nhiệm vụ quản lý nhà nước của các sở, ngành dẫn đến khó khăn trong phân định trách nhiệm khi triển khai một số nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát chủ yếu dừng ở mức đôn đốc, nhắc nhở chung, nếu đi sâu vào chuyên môn sẽ dẫn đến chồng chéo với chức năng quản lý nhà nước và hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Bộ Xây dựng cho biết, nguồn lực cho công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn hạn chế, kinh phí chủ yếu từ ngân sách nhà nước do trung ương phân bổ...

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng khẳng định việc xây dựng dự thảo quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 22/2017 là cần thiết.

Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ tại Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Luật Đường bộ và các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành liên quan sẽ tiếp nhận, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định 22/2017 sau khi Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chấm dứt hoạt động.

Bộ Công an sẽ là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ, Thủ tướng theo dõi, tổng hợp tình hình, phối hợp liên ngành khi cần thiết; tổng hợp số liệu, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo quy định pháp luật.

Bộ Công an được đề xuất tổ chức tiếp nhận nhân sự biệt phái, hồ sơ, tài liệu và các công việc của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đối với các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trong khi đó, Bộ Xây dựng sắp xếp, bố trí công chức, người lao động và tiếp nhận nhân sự thuộc biên chế được giao của bộ, hồ sơ, tài liệu cũng như các công việc của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đối với các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn xử lý kinh phí, tài chính, tài sản để các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo đúng quy định pháp luật.

Dự thảo quyết định đề xuất UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành quyết định giải thể, chấm dứt hoạt động của Ban An toàn giao thông các cấp theo đúng quy định và sắp xếp nhân sự về các cơ quan chuyên môn bảo đảm phù hợp với vị trí việc làm.

Bộ Xây dựng đề nghị thời gian Thủ tướng Chính phủ thông qua, ban hành quyết định trên trong tháng 3 này.