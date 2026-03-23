Bộ Tư pháp phát động 20 ngày đêm giải quyết triệt để nợ đọng văn bản

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh vừa ký công văn về triển khai thực hiện “Chiến dịch 20 ngày đêm” theo chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, phấn đấu giải quyết triệt để tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết đã có hiệu lực thi hành trước ngày 1/4.

Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh (Ảnh: Bộ Tư pháp).

Thứ trưởng và thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp được yêu cầu quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức có liên quan phải xác định công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật là nhiệm vụ trong tâm, ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Tư pháp về kết quả thực hiện “Chiến dịch 20 ngày đêm” của đơn vị mình.

Một số nhiệm vụ, giải pháp như ưu tiên tối đa thời gian, nguồn lực cho công tác thẩm định, nhất là thẩm định các văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết đã có hiệu lực được lãnh đạo Bộ Tư pháp nhấn mạnh.

Trong đó phải bám sát các tiêu chí thẩm định theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ hồ sơ, nội dung, chất lượng dự thảo, tờ trình bảo đảm ngắn gọn, rõ ràng, thể hiện đầy đủ các nội dung sửa đổi, bãi bỏ, phân cấp, phân quyền hoặc cắt giảm thủ tục hành chính...

Trường hợp phát hiện nguy cơ phát sinh khoảng trống pháp lý do chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, lãnh đạo Bộ Tư pháp yêu cầu phải nêu rõ trong báo cáo thẩm định và đề xuất cụ thể phương án xử lý.

Bộ trưởng Tư pháp chỉ đạo tăng cường huy động sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, chuyên gia, nhà khoa học có liên quan cũng như đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật vào hoạt động thẩm định.

Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phải chủ động theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ trong xây dựng văn bản quy định chi tiết; khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và Đề án thí điểm thực hiện việc đánh giá, chấm điểm (KPI) về công tác xây dựng pháp luật.

Trước đó, Thường trực Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ ưu tiên thời gian, tập trung nguồn lực cao nhất, trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, tiến độ xây dựng dự án, dự thảo văn bản; phát động “Chiến dịch 20 ngày đêm” (từ ngày 12/3 đến 31/3) phấn đấu giải quyết triệt để tình trạng nợ đọng văn bản đã có hiệu lực thi hành trước ngày 1/4.