Vì sao nhiều hộ dân Ninh Bình không được nhận tiền hỗ trợ thiệt hại do bão?

Ngày 4/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết, UBND phường đang giao các phòng chuyên môn hoàn thiện hồ sơ các hộ dân bị thiệt hại về nhà ở do bão số 10 và lốc xoáy bất thường gây ra tháng 9/2025, để giải ngân hỗ trợ theo quy định.

Các hộ dân phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình phản ánh chưa nhận được tiền hỗ trợ thiệt hại sau bão (Ảnh: Diệu Anh).

Theo phản ánh của một số hộ dân phường Đông Hoa Lư, ảnh hưởng của cơn bão số 10 và lốc xoáy bất thường tháng 9/2025, hàng chục căn nhà của người dân trên địa bàn đã bị hư hỏng, thiệt hại.

Ông Trịnh Văn Cứu (thôn Nội) cho biết, lốc xoáy bất thường khiến gia đình ông bị thiệt hại nặng nề về tài sản, đặc biệt là nhà ở. Mái ngói rộng hơn 100m2 của căn nhà bị cuốn bay hoàn toàn. Sau đó, gia đình đã phải bỏ kinh phí 200 triệu đồng để sửa chữa. Gia đình đã trình báo đề nghị hỗ trợ nhưng đến nay chưa được nhận.

Gia đình ông Trịnh Văn Viễn (cùng thôn Nội) có 2 căn nhà bị tốc mái, gần 40m tường bị đổ sập. Theo danh sách, gia đình ông được hỗ trợ 30 triệu đồng nhưng đến nay vẫn chưa được nhận.

"Sau khi bị thiệt hại, gia đình tôi vay mượn để sửa chữa lại nhà lấy chỗ ở, sau đó đến UBND phường hỏi về các thủ tục để được nhận tiền hỗ trợ thiệt hại. Đến nay, sau nhiều tháng, dù gia đình có trong danh sách được hỗ trợ những vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ", ông Viễn nói.

Đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, phường Đông Hoa Lư cho biết, ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND phường đã chỉ đạo phòng phối hợp với các phòng, ban chuyên môn và các tổ dân phố tổ chức kiểm tra, thống kê, tổng hợp danh sách các hộ bị ảnh hưởng để báo cáo UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Nhiều hộ dân đã bỏ tiền sửa chữa lại nhà cửa để ổn định cuộc sống, đến nay vẫn chờ được hỗ trợ (Ảnh: Diệu Anh).

Theo quyết định của Ban Vận động cứu trợ - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình về việc phân bổ kinh phí chi hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình có nhà ở bị thiệt hại do bão số 10 và lốc xoáy bất thường, phường Đông Hoa Lư có 90 hộ trong danh sách.

Theo quyết định trên thì những hộ xây dựng lại nhà được hỗ trợ 100 triệu đồng, những hộ sửa chữa lại nhà được hỗ trợ 30 triệu đồng.

Thực hiện theo quyết định trên, UBND phường Đông Hoa Lư đã cử công chức chuyên môn xuống các hộ tổ chức kiểm tra, rà soát (từ ngày 19/11 đến 1/12/2025). Sau đó, UBND phường đã thành lập Ban kiến thiết xây mới (sửa chữa) và Tổ thẩm định kê khai thiệt hại và nghiệm thu, việc sửa chữa nhà cho các hộ bị ảnh hưởng.

Sau khi rà soát tại các hộ gia đình, Tổ thẩm định tổ chức hội nghị thống nhất giữa các phòng, ban, đơn vị và các tổ dân phố. Kết quả, trong tổng số 90 hộ theo danh sách, chỉ có 19 hộ đủ điều kiện được nhận hỗ trợ.

Gồm có 6 hộ nhà bị sập đổ hoàn toàn, thiệt hại từ 70% trở lên, không thể khắc phục; 6 hộ thuộc đối tượng chính sách bị thiệt hại từ 30 đến dưới 70% và 7 hộ thiệt hại từ 30 đến dưới 70% không thuộc đối tượng chính sách.

Danh sách 19 hộ bị ảnh hưởng đủ điều kiện được hỗ trợ thiệt hại xây dựng, sửa chữa lại nhà được phường Đông Hoa Lư phê duyệt (Ảnh: Thái Bá).

Cũng theo vị đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, lý do nhiều hộ dân có trong danh sách nhưng không đủ điều kiện được hỗ trợ là khi Tổ thẩm định kiểm tra, xác minh thực tế và hồ sơ của các hộ gia đình này không đạt yêu cầu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 43/2015, của Bộ NN&PTNT và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cũ) hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra.

"Đến thời điểm này, UBND phường phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường thực hiện chi trả hỗ trợ cho 14/19 hộ đủ điều kiện, còn 5 hộ đang hoàn thiện hồ sơ theo quy định để thực hiện giải ngân.

UBND phường đã thực hiện công khai đúng trình tự, có sự tham gia của đại diện chính quyền, tổ dân phố, Ban công tác mặt trận và hộ gia đình theo đúng quy định", đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đông Hoa Lư cho hay.

Ông Trịnh Văn Viễn cho biết thêm, cán bộ phường yêu cầu phải cung cấp được hình ảnh nhà cửa bị thiệt hại và hình ảnh sau khi đã khắc phục. Gia đình ông không có những hình ảnh thiệt hại ban đầu vì xảy ra cách đây nhiều tháng, vì thế vẫn chưa nhận được số tiền 30 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà ở.

Lãnh đạo UBND phường Đông Hoa Lư cho biết, phường tiếp tục chỉ đạo phòng ban chuyên môn rà soát kỹ lại danh sách các hộ dân bị thiệt hại. Những hộ đã đủ điều kiện thì nhanh chóng hỗ trợ để người dân ổn định đời sống. Với những hộ không đủ điều kiện hỗ trợ thì cán bộ cần giải thích rõ cho người dân hiểu, tránh gây hiểu lầm, khiếu nại.