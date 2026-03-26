Đề xuất tạm dừng xuất cảnh, cắt điện nước cưỡng chế phạt vi phạm hành chính

Đề xuất cắt điện nước, tạm dừng đăng kiểm đăng ký xe

Tại hồ sơ dự thảo Luật xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) đang được Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Công an (chủ trì soạn thảo) đề xuất hoàn thiện các quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Trong đó, Bộ Công an đề xuất sửa đổi biện pháp kê biên tài sản theo hướng kê biên tài sản để bán đấu giá mà không cần phải là tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt.

Bốn biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt cũng được Bộ Công an đề xuất bổ sung vào luật gồm:

Tạm ngừng xuất cảnh đối với cá nhân, người đứng đầu tổ chức chưa chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

Niêm phong trụ sở, địa điểm, cơ sở hoặc bộ phận cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

Yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

Tạm dừng đăng kiểm, đăng ký xe, cấp giấy phép lái xe.

Tháng 11/2020, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (có hiệu lực thi hành từ 1/1/2022), trong đó không bổ sung biện pháp cưỡng chế ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước.

Theo lý giải của Bộ Công an, thực tiễn có không ít trường hợp cá nhân vi phạm hoặc người đại diện, người đứng đầu tổ chức lợi dụng việc xuất cảnh để trì hoãn, né tránh nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt, gây khó khăn cho công tác tổ chức thi hành, thu hồi tiền phạt.

Do chưa có cơ chế tạm ngừng xuất cảnh phù hợp khiến cơ quan thẩm quyền thiếu công cụ pháp lý hữu hiệu để bảo đảm cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trước khi đối tượng rời khỏi Việt Nam. Bộ Công an cho rằng việc bổ sung biện pháp tạm ngừng xuất cảnh nhằm ngăn ngừa hành vi trốn tránh nghĩa vụ và bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật.

Thiếu biện pháp cưỡng chế cũng tác động trực tiếp đến điều kiện hoạt động của cơ sở vi phạm, khiến thi hành quyết định gặp nhiều vướng mắc. Việc bổ sung biện pháp niêm phong trụ sở, địa điểm hoặc bộ phận cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sẽ tạo ra áp lực thực tế, buộc cơ sở vi phạm phải chấp hành để sớm khôi phục hoạt động; từ đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm trật tự, kỷ cương trong hoạt động kinh doanh.

Tương tự như vậy, theo Bộ Công an, cần thiết bổ sung các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt là tạm dừng đăng kiểm, đăng ký xe, cấp giấy phép lái xe để gắn nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt với quyền tham gia giao thông. Qua đó nâng cao tính răn đe, phòng ngừa vi phạm tái diễn và góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Bộ Tư pháp: Cân nhắc biện pháp "cắt điện, nước"

Góp ý dự án luật, Bộ Tư pháp đề nghị cân nhắc bổ sung biện pháp “yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ” bởi điều này không phù hợp với chỉ đạo của Bộ Chính trị về công tác xây dựng pháp luật “phải phát huy dân chủ, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân; bảo đảm sự cân đối, hợp lý giữa mức độ hạn chế quyền với lợi ích chính đáng đạt được” tại Nghị quyết số 66-NQ/TW.

Biện pháp ngừng cung cấp điện, nước từng được Bộ Tư pháp báo cáo Chính phủ, Quốc hội vào năm 2020 nhưng không được Quốc hội thông qua. Trên thực tế, việc ngừng cung cấp dịch vụ sẽ ảnh hưởng đồng thời đến tất cả các cá nhân, tổ chức đang sử dụng điện, nước tại công trình hoặc cơ sở, không chỉ riêng chủ thể vi phạm.

Bộ Tư pháp cho rằng ngừng cung cấp dịch vụ sẽ ảnh hưởng đồng thời đến tất cả các cá nhân, tổ chức đang sử dụng điện, nước tại công trình hoặc cơ sở, không chỉ riêng chủ thể vi phạm (Ảnh minh họa: Phú Hưng).

Bộ Tư pháp phân tích, quan hệ cung cấp điện, nước được xác lập trên cơ sở hợp đồng dân sự giữa bên sử dụng và đơn vị cung cấp dịch vụ với quyền và nghĩa vụ được điều chỉnh bởi pháp luật dân sự. Việc không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính không đồng nghĩa với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng. Do đó, nhà cung cấp không có căn cứ pháp lý để đơn phương chấm dứt hoặc tạm ngừng thực hiện hợp đồng.

Hơn nữa, việc ngừng cung cấp điện, nước có thể gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, kéo theo tác động tiêu cực đến hoạt động kinh tế - xã hội nói chung mà chưa chắc bảo đảm hiệu quả tương xứng trong việc thi hành quyết định xử phạt. Nghị quyết 68/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân nêu rõ chủ trương tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển trong môi trường lành mạnh, thông thoáng, theo Bộ Tư pháp.

Dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI vào tháng 10 tới.