Quốc hội kiểm tra việc bảo đảm an ninh trật tự bầu cử tại Đồng Nai

Ngày 9/3, Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, Phó trưởng Tiểu ban thường trực Tiểu ban Bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội thuộc Hội đồng Bầu cử quốc gia cùng đoàn công tác đã kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại tỉnh Đồng Nai.

Báo cáo với đoàn công tác, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn được triển khai chủ động, đồng bộ, đúng kế hoạch và yêu cầu đặt ra.

Thượng tướng Lê Tấn Tới kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Trảng Dài, Đồng Nai (Ảnh: Phú Việt).

Trong đó, việc nắm tình hình, quản lý địa bàn ngay từ cơ sở được thực hiện tốt. Công tác phối hợp giữa lực lượng công an với các sở, ngành đoàn thể được thực hiện chặt chẽ, sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử được phát huy.

Trong thời gian tới, các đơn vị liên quan tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn từ sớm, từ xa mọi âm mưu hoạt động chống phá cuộc bầu cử.

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền về cuộc bầu cử; thực hiện có hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn bầu cử, không để xảy ra sự việc phức tạp ảnh hưởng đến công tác bầu cử.

Thượng tướng Lê Tấn Tới phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Phú Việt).

Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Nai, Thượng tướng Lê Tấn Tới ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tỉnh Đồng Nai đã triển khai, thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thượng tướng Lê Tấn Tới đề nghị các ngành chức năng tỉnh Đồng Nai tiếp tục làm tốt công tác chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự trên từng địa bàn, góp phần thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội phục vụ cuộc bầu cử.

Tỉnh Đồng Nai có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; 28 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và 651 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Toàn tỉnh đã thành lập 2.112 tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu, trong đó 54 tổ thuộc lực lượng vũ trang.