Công an TPHCM sẵn sàng đảm bảo an toàn trong kỳ bầu cử

Chiều 9/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM), cho biết, thực hiện kế hoạch của Công an TPHCM, đơn vị đã chủ động xây dựng phương án đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo kế hoạch, lực lượng CSGT sẽ được bố trí trên các tuyến đường trọng điểm, tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn nhằm phòng ngừa ùn tắc, đảm bảo việc đi lại của người dân thuận lợi trong thời gian diễn ra bầu cử.

Cử tri bỏ phiếu trong kỳ bầu cử sớm tại TPHCM (Ảnh: Văn Đường).

“Tại các điểm bầu cử, lực lượng CSGT cũng được bố trí để hỗ trợ sắp xếp phương tiện, tránh tình trạng ùn ứ, đảm bảo trật tự khu vực xung quanh điểm bỏ phiếu”, Thượng tá Bình cho biết.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT TPHCM, công tác phân luồng, điều tiết giao thông đã được xây dựng với nhiều kịch bản cụ thể. Đồng thời, PC08 sẽ phối hợp với lực lượng chức năng tại các địa phương giáp ranh như Tây Ninh, Đồng Nai để đảm bảo giao thông thông suốt.

Ngoài nhiệm vụ đảm bảo giao thông phục vụ người dân đi bầu cử, lực lượng CSGT cũng bố trí phương tiện, cán bộ dẫn đoàn, đảm bảo an toàn cho các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến tham gia bỏ phiếu tại các điểm bầu cử trên địa bàn.

Sau khi kết thúc ngày bầu cử, Công an TPHCM sẽ tổ chức tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm về quá trình triển khai công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp này.

Lực lượng CSGT TPHCM sẵn sàng đảm bảo an toàn giao thông trong kỳ bầu cử (Ảnh: Hoàng Hướng).

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) cũng khuyến cáo người dân chú ý thực hiện các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy tại các điểm bầu cử.

Theo PC07, khi tham gia bỏ phiếu, người dân cần tuân thủ các quy định và kỹ năng an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ để bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Tại các điểm bầu cử, người dân cần giữ trật tự, không chen lấn, tránh tụ tập đông người tại một vị trí để đảm bảo việc di chuyển thông suốt. Đồng thời, người dân cần chú ý quan sát vị trí lối thoát nạn, bình chữa cháy và hệ thống báo cháy trong khu vực bỏ phiếu.

Khi xảy ra sự cố cháy nổ, người dân cần nhanh chóng hô hoán để cảnh báo mọi người xung quanh và gọi ngay số điện thoại 114. Người dân không nên ẩn nấp trong các góc khuất hoặc phòng kín vì có thể gây mắc kẹt, gây khó khăn cho công tác cứu nạn, cứu hộ. Khi cần thoát nạn, người dân nên di chuyển theo biển chỉ dẫn thoát hiểm và hướng dẫn của lực lượng chức năng.