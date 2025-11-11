Người đàn ông chuyển khoản nhầm số tiền 499.999.999 đồng

Chiều 11/11, Công an xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phối hợp với Công an xã Bàu Bàng (TPHCM) xác minh, hỗ trợ công dân trên địa bàn nhận lại số tiền lớn.

Ngày 10/11, anh N.V.H. (trú tại thôn Sông Hải, xã Thạch Hà) trong quá trình giao dịch ngân hàng đã chuyển nhầm số tiền 499.999.999 đồng vào tài khoản của anh V.V.S. (trú tại xã Bàu Bàng, TPHCM).

Người đàn ông nhận lại số tiền lớn bị chuyển nhầm (Ảnh: Thạch Hà).

Phát hiện sự việc, anh H. đến trình báo tại công an địa phương. Công an xã Thạch Hà sau đó phối hợp với Công an xã Bàu Bàng làm rõ chủ tài khoản nhận tiền nhầm.

Hai đơn vị trao đổi, thống nhất các bước xử lý theo quy định. Sau khi được cơ quan công an vận động, anh S. đã hợp tác, chủ động hoàn trả toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.