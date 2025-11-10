Chuyển nhầm 450 triệu đồng, người phụ nữ vội "cầu cứu" công an

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, trưa 5/11, cảnh sát hình sự tiếp nhận trình báo của chị Hà Thanh Xuân (SN 1991, trú tại khu Vạn Thắng, phường Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) về việc chuyển nhầm 450 triệu đồng cho một người không quen biết, không rõ họ tên và địa chỉ.

Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Ngân hàng VietinBank - Chi nhánh Phú Thọ và Phòng giao dịch Hùng Vương, công an xác định người nhận số tiền trên là anh Nguyễn Bảo Anh (SN 1990, trú ở tỉnh Tuyên Quang).

Ngay lập tức, công an liên hệ và mời anh Nguyễn Bảo Anh đến trụ sở làm việc. Sau khi được thông báo sự việc và kiểm chứng đầy đủ, người đàn ông này tự nguyện hoàn trả 450 triệu đồng cho chị Hà Thanh Xuân.

Chị Hà Thanh Xuân nhận lại số tiền 450 triệu đồng chuyển nhầm cho anh Nguyễn Bảo Anh (Ảnh: Công an cung cấp).

Chị Xuân cho biết bản thân rất lo lắng khi phát hiện chuyển nhầm số tiền lớn. Nhờ sự vào cuộc nhanh chóng của cảnh sát hình sự Phú Thọ, chị sớm nhận lại được toàn bộ tài sản.