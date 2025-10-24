Nhận 220 triệu đồng từ tài khoản lạ, ông lão vội báo công an

Ngày 24/10, Công an phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị thông tin lực lượng chức năng của đơn vị đã hỗ trợ ông N.T.V. (SN 1957, trú tại tổ dân phố Đồng Môn, phường Bắc Gianh) xác minh và liên hệ với chủ tài khoản chuyển nhầm để hoàn trả lại số tiền 220 triệu đồng.

Trước đó, vào 14h10 ngày 23/10, ông V. nhận được số tiền 220 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng Vietcombank từ số tài khoản lạ nên đã đến Công an phường Bắc Gianh để trình báo vụ việc.

Ông V. và lực lượng công an thực hiện thủ tục hoàn trả số tiền chuyển nhầm cho chị P. (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã xác minh, liên hệ với ngân hàng ACB - Chi nhánh Quảng Trị để tra soát nội dung, thông tin của chủ tài khoản chuyển nhầm.

Cơ quan chức năng xác định người chuyển nhầm là chị L.T.H.P. (SN 1992, trú tại khu phố 1, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị) nên đã liên hệ với chị P. làm các thủ tục cần thiết để hỗ trợ 2 bên chuyển trả lại số tiền chuyển nhầm.

Công an phường Bắc Gianh khuyến cáo người dân khi nhận được tiền chuyển nhầm vào tài khoản của mình từ người lạ, nên đến trình báo tại cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, phòng ngừa trường hợp “mắc bẫy” những chiêu trò lừa đảo của kẻ gian từ việc chuyển tiền nhầm.