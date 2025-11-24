Chuyên gia địa chất khảo sát tình trạng sạt lở ở Lâm Đồng

Ngày 24/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các chuyên gia địa chất Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát thực địa, đánh giá trình trạng sạt lở đất ở thôn Lạc Thiện 2, xã D’ran.

Theo đó, thông qua cuộc khảo sát, đánh giá, cơ quan chức năng đưa ra phương án xử lý các vị trí có nguy cơ sạt trượt, đảm bảo an toàn cho người dân.

Vết nứt xuất hiện trên triền đồi ở xã D'ran (Ảnh: An Chi).

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải cùng các cơ quan chức năng đã có mặt tại thôn Lạc Thiện 2 để chỉ đạo công tác sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Trước đó, như Dân trí thông tin, do mưa lớn kéo dài nhiều vị trí trên đồi Trảng Bằng, đồi Ba Lá Xanh (thôn Lạc Thiện 2), khu Đường Mới của xã D’ran xuất hiện các vết nứt chạy dài, nguy cơ sạt trượt.

Cơ quan chức năng phong tỏa khu vực có nguy cơ sạt lở (Ảnh: An Chi).

Trong đó, vết nứt tại đồi Trảng Bằng dài 700m, nhiều vị trí có độ hở miệng 0,5m, đất bắt đầu sụt lún; đồi Ba Lá Xanh có vết nứt dài 300m, nhiều vị trí sụt lún; khu Đường Mới xuất hiện vết nứt chạy dài gần 100m, đe dọa nhiều hộ dân.

Ngày 23-24/11, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng sơ tán hàng chục hộ dân gần các điểm có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.