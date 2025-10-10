Đề nghị TPHCM lập phương án thu phí đường Vành đai 3

Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị UBND TPHCM lập đề án khai thác tài sản để chuẩn bị thu phí hoàn vốn đầu tư dự án Vành đai 3.

Theo Bộ Xây dựng, Chính phủ đã ban hành nghị định về việc thu phí phương tiện lưu thông trên đường cao tốc thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý, khai thác.

Vành đai 3 TPHCM đoạn qua cầu Nhơn Trạch đã thông xe (Ảnh: Hoàng Bình).

Một trong những điều kiện để thu phí là phải có đề án khai thác tài sản được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Hiện, Bộ Xây dựng đã thống nhất với UBND tỉnh Đồng Nai và đề nghị TPHCM báo cáo Thủ tướng về việc giao thành phố quản lý, khai thác toàn bộ tuyến Vành đai 3 (gồm cả đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch do PMU Mỹ Thuận làm chủ đầu tư).

Do đó, TPHCM cần khẩn trương lập đề án khai thác Vành đai 3, tổ chức thu phí theo quy định hiện hành và nghiên cứu phương án mở rộng tuyến theo quy hoạch được phê duyệt.

Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với TPHCM trong quá trình xây dựng và triển khai đề án.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản thống nhất giao UBND TPHCM quản lý, khai thác toàn bộ tuyến Vành đai 3 để thuận lợi, đồng bộ trong công tác quản lý, bảo trì và thu phí.