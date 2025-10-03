Chưa năm nào dông lốc nhiều như năm nay, bão Bualoi là thiên tai khốc liệt

Nhận định này được đưa ra tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ trưa 3/10, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Cuộc họp được tổ chức trực tuyến với các địa phương để bàn về công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và mưa lũ sau bão.

Xảy ra đồng thời các loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm

Theo báo cáo, trong tháng 9 đã có bốn cơn bão liên tiếp ảnh hưởng đến Việt Nam. Trong đó, cơn bão Bualoi (bão số 10) có cường độ mạnh, thời gian đi qua trên đất liền kéo dài; hoàn lưu bão gây mưa lớn, lũ ống, lũ quét, ngập lụt trên diện rộng.

Đây được đánh giá là đợt thiên tai nghiêm trọng, khốc liệt trên diện rộng, xảy ra gần như đồng thời các loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm như bão mạnh, lũ lớn, đặc biệt lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Toàn cảnh cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 3/10 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Đợt thiên tai này tác động nặng nề đến các hoạt động kinh tế, xã hội, thiết chế hạ tầng từ vùng biển đến đồng bằng, trung du, miền núi, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng tại các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định “chưa năm nào dông lốc nhiều như năm nay”, làm chết nhiều người. Trong khi đó, Chủ tịch tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc cũng cho biết lốc xoáy ngày 29/9 tại tỉnh này là hiện tượng rất hiếm gặp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá đây là cơn bão gây đa thiên tai, bão chồng bão, tích lũy năng lượng trên Biển Đông, di chuyển nhanh, lưu lại lâu trên đất liền.

Bão số 10 cũng có diễn biến phức tạp. Trong quá trình bão xuất hiện dông lốc hiếm thấy, rất nguy hiểm; hoàn lưu bão gây mưa trên diện rộng và gây thiệt hại rất lớn.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định “chưa năm nào dông lốc nhiều như năm nay” (Ảnh: Đoàn Bắc).

Đánh giá công tác dự báo, cảnh báo tương đối sát, tương đối sớm, người đứng đầu Chính phủ cho rằng nếu công tác dự báo không kịp thời, thiệt hại sẽ còn lớn hơn.

Về tồn tại, hạn chế, Thủ tướng cho rằng có nơi vẫn còn tình trạng chủ quan do cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu thiếu cương quyết; cơ sở hạ tầng nhìn chung còn thiếu và yếu; nhiều đô thị xảy ra ngập úng, kể cả ở Hà Nội…

Xây dựng lại 349 nhà bị sập đổ hoàn toàn trước 15/12

Để ổn định đời sống nhân dân trong thời gian sớm nhất, Thủ tướng đề cập 9 nhiệm vụ cấp bách.

Trước hết, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu lo hậu sự chu đáo cho những người đã mất, tập trung tìm kiếm người mất tích và chăm lo cho người bị thương cũng như chăm lo chỗ ở, lương thực, thực phẩm cho nhân dân, dứt khoát không để người dân sống cảnh "màn trời chiếu đất".

Cùng với đó, Thủ tướng chỉ đạo huy động nguồn lực để nhanh chóng xây dựng lại 349 nhà bị sập đổ, hư hỏng hoàn toàn, hoàn thành trước 15/12 và hoàn thành sửa chữa nhà bị tốc mái, hư hỏng trong tháng 10.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 9 nhiệm vụ cấp bách để khắc phục hậu quả của bão và mưa lũ (Ảnh: Đoàn Bắc).

Các cơ sở giáo dục, cơ sở khám chữa bệnh cũng cần được sửa chữa với thời hạn hoàn thành chậm nhất vào 15/10, theo yêu cầu của Thủ tướng.

Về lâu dài, Thủ tướng chỉ đạo cần rà soát lại tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định về thiết kế, vận hành các công trình, cơ sở hạ tầng trong bối cảnh biến đổi khí hậu rất cực đoan. Đặc biệt, cần rà soát quy hoạch, sắp xếp lại dân cư ở miền núi, vùng thấp, vùng trũng, ven sông, kể cả tại Hà Nội.

Thủ tướng yêu cầu ưu tiên nguồn lực ngân sách để đầu tư nâng cao khả năng dự phòng, ứng phó thiên tai, cứu nạn, cứu hộ, nhất là đầu tư cho công tác dự báo, giám sát thiên tai, nâng cao chất lượng dự báo, đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị.

Cuộc họp Thường trực Chính phủ được trực tuyến tới các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 10 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Các bộ ngành, địa phương khi quy hoạch, quyết định đầu tư dự án cần lưu ý vấn đề ứng phó thiên tai; rà soát, đầu tư, nâng cấp hệ thống các công trình thủy lợi, đê điều và nghiên cứu phương án lấn biển để vừa ứng phó thiên tai, vừa mở rộng không gian phát triển.

Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý công tác chuẩn bị, ứng phó với cơn bão số 11 vừa xuất hiện trên Biển Đông.