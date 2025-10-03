Thủ tướng và lãnh đạo Chính phủ ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ

Sáng 3/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các Phó Thủ tướng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, tập thể Văn phòng Chính phủ và cơ quan giúp việc Đảng ủy Chính phủ đã tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão Bualoi (bão số 10) và mưa lũ gây ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, các lãnh đạo Chính phủ cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ đã ủng hộ ít nhất mỗi người một ngày lương tới đồng bào bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi mưa bão.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra (Ảnh: Đoàn Bắc).

Theo thống kê, chỉ trong tháng 9, Việt Nam liên tiếp phải đối mặt với 4 cơn bão lớn. Trong đó bão Bualoi có cường độ rất mạnh, thời gian đi qua trên đất liền kéo dài. Hoàn lưu bão gây mưa lớn, lũ ống, lũ quét, ngập lụt trên diện rộng, mực nước ở nhiều sông vượt báo động 3, có nơi vượt mức lũ lịch sử.

Đây là một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng, khốc liệt, tác động nặng nề đến các hoạt động kinh tế - xã hội. Cơn bão số 10 kèm mưa lũ sau bão cũng gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng tại các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cũng như thiết chế hạ tầng từ vùng biển đến đồng bằng, trung du đến miền núi.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư và Thủ tướng đã có nhiều văn bản chỉ đạo, thăm hỏi, động viên các địa phương và nhân dân vùng bị thiên tai sớm vượt qua khó khăn, mất mát, nhanh chóng ổn định lại cuộc sống.

Trong đó, Thủ tướng đã có 9 công điện và liên tiếp chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương tập trung ứng phó với bão số 10 từ sớm, từ xa với tinh thần chủ động, quyết liệt, phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất.

Tuy nhiên, thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ gây ra là rất lớn. Theo thống kê chưa đầy đủ, đến 20h ngày 2/10, đã có 65 người chết, mất tích, 164 người bị thương.

Bão Bualoi cũng khiến 349 ngôi nhà bị sập đổ, trên 172.000 ngôi nhà hư hỏng, bị lốc, cuốn trôi; trên 1.400 điểm trường, 145 cơ sở y tế bị thiệt hại; trên 100.000ha lúa và hoa màu, thủy sản bị ngập, bị thiệt hại.

Cùng với đó, nhiều tuyến đường giao thông kết nối và cơ sở hạ tầng thiết yếu bị sạt lở, hư hại nghiêm trọng.

Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính sơ bộ trên 15.000 tỷ đồng, theo thống kê chưa đầy đủ.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Lê Thành Long tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra (Ảnh: Đoàn Bắc).

Theo Thủ tướng, đau thương, mất mát do mưa lũ gây ra là rất to lớn, cần nguồn lực lớn và nhiều thời gian để khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân.

Ngày 2/10, Thủ tướng đã quyết định hỗ trợ 2.524 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 15 địa phương để hỗ trợ dân sinh, khắc phục công trình đê điều, hồ chứa thủy lợi, công trình phòng, chống thiên tai, cơ sở hạ tầng thiết yếu, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách do ảnh hưởng của cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025.

Chiều cùng ngày, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ phát động kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra. Tổng Bí thư Tô Lâm cùng tập thể Văn phòng Trung ương Đảng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cũng tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi bão lũ.

Trước nguy cơ tiếp tục bị tác động của bão lũ trong những ngày tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng và lãnh đạo các địa phương phải thần tốc hơn nữa, tiếp tục huy động tối đa lực lượng, chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp, ưu tiên trọng tâm, trọng điểm để khắc phục nhanh nhất hậu quả bão số 10 và đợt mưa lũ vừa qua.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu tập trung chỉ đạo, hỗ trợ tối đa nhất có thể các hộ bị thiệt hại khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh để tạo điều kiện cho người dân sớm ổn định lại cuộc sống, bảo đảm tăng trưởng kinh tế của địa phương.