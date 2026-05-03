Sét đánh trúng bể chứa nhà máy đường, hàng nghìn tấn mật tràn ra khuôn viên
(Dân trí) - Một vụ sét đánh xảy ra trong cơn dông lớn đã làm thủng bể chứa mật mía của một nhà máy đường ở Nghệ An, khiến khoảng 2.000 tấn mật tràn ra ngoài, thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng.
Chiều 3/5, sự cố nghiêm trọng đã xảy ra tại một nhà máy đường trên địa bàn xã Nhân Hòa, huyện Anh Sơn (cũ), tỉnh Nghệ An, khi tia sét đánh trúng bể chứa mật mía, khiến khoảng 2.000 tấn mật tràn ra ngoài, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo nhà máy đường cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 17h cùng ngày. Thời điểm trên, khu vực này xuất hiện mưa lớn kèm theo dông lốc và sét. Một tia sét đã đánh trực tiếp vào bể chứa mật mía, làm bể bị thủng.
“Hậu quả khiến khoảng 2.000 tấn mật trong bể tràn ra khuôn viên nhà máy, ước tính thiệt hại 7-8 tỷ đồng”, vị lãnh đạo nhà máy đường thông tin. Ông cũng cho biết thêm, nhà máy từng chịu thiệt hại do mưa lũ vào năm 2025 và sự cố lần này do thời tiết cực đoan tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.
Cùng thời điểm chiều 3/5, nhiều địa phương miền núi tại Nghệ An cũng ghi nhận dông lốc, sét, mưa đá, gây ra nhiều thiệt hại về tài sản và sản xuất của người dân.
Ông Đặng Đình Lục, Chủ tịch UBND xã Nhân Hòa, xác nhận chính quyền địa phương đã nhận được báo cáo từ lãnh đạo nhà máy đường về sự cố.
Chủ tịch xã Nhân Hòa cho biết lượng mật mía tràn ra ngoài ước tính khoảng 2.000 tấn, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp. Ngoài ra, mưa lớn kèm dông lốc cũng đã ảnh hưởng đến một số thôn trên địa bàn, tuy nhiên thiệt hại cụ thể vẫn đang được địa phương rà soát, thống kê.