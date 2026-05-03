Sét đánh trúng bể chứa nhà máy đường, hàng nghìn tấn mật tràn ra khuôn viên

Chiều 3/5, sự cố nghiêm trọng đã xảy ra tại một nhà máy đường trên địa bàn xã Nhân Hòa, huyện Anh Sơn (cũ), tỉnh Nghệ An, khi tia sét đánh trúng bể chứa mật mía, khiến khoảng 2.000 tấn mật tràn ra ngoài, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo nhà máy đường cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 17h cùng ngày. Thời điểm trên, khu vực này xuất hiện mưa lớn kèm theo dông lốc và sét. Một tia sét đã đánh trực tiếp vào bể chứa mật mía, làm bể bị thủng.

Mật mía tràn khắp khuôn viên nhà máy đường sau sự cố sét đánh thủng bể chứa (Ảnh: Nguyễn Phong).

“Hậu quả khiến khoảng 2.000 tấn mật trong bể tràn ra khuôn viên nhà máy, ước tính thiệt hại 7-8 tỷ đồng”, vị lãnh đạo nhà máy đường thông tin. Ông cũng cho biết thêm, nhà máy từng chịu thiệt hại do mưa lũ vào năm 2025 và sự cố lần này do thời tiết cực đoan tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Cùng thời điểm chiều 3/5, nhiều địa phương miền núi tại Nghệ An cũng ghi nhận dông lốc, sét, mưa đá, gây ra nhiều thiệt hại về tài sản và sản xuất của người dân.