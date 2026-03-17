Chủ đầu tư nhận trách nhiệm, hỗ trợ 8 hộ dân sống cheo leo ở Đồng Nai

Ngày 17/3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, chủ đầu tư dự án tỉnh Đồng Nai, đã có buổi gặp mặt 8 hộ dân ảnh hưởng sau khi đơn vị thi công hạ cốt nền đường ĐT 753.

Tại buổi gặp mặt, ông Dương Hoàng Anh Toàn, Phó Giám đốc Ban Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, đại diện chủ đầu tư dự án, đã xin lỗi người dân trong việc hạ cốt nền khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, mất an toàn.

Ông Dương Hoàng Anh Toàn cho biết, dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 753 là dự án trọng điểm của tỉnh, được Trung ương rất quan tâm và đã bố trí đầy đủ nguồn vốn để thực hiện. Mục tiêu chiến lược của tuyến đường này là kết nối địa phương với sân bay Long Thành và cảng Cái Mép, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại và phát triển kinh tế gia đình.

Ông Dương Hoàng Anh Toàn, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, xin lỗi người dân (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo ông Toàn, trong giai đoạn cuối năm vừa qua, với áp lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân và hoàn thành dự án, đơn vị đã có những thiếu sót trong công tác kiểm tra, giám sát kịp thời. Điều này dẫn đến tình trạng thi công chưa phù hợp với tình hình thực tế, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của bà con.

"Với tư cách là chủ đầu tư, tôi xin đại diện Ban giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thẳng thắn nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến toàn thể bà con vì những bất tiện đã xảy ra. Chúng tôi cam kết không đổ lỗi cho các đơn vị giám sát hay thi công, mà sẽ tập trung khắc phục sai sót, để đảm bảo quyền lợi cho người dân", ông Dương Hoàng Anh Toàn phát biểu.

Cũng theo chủ đầu tư, đơn vị xin đưa ra các cam kết hỗ trợ an sinh cho người dân. Qua đó, tiếp tục vận động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ bà con trong việc di dời, đảm bảo cuộc sống ổn định và an toàn tuyệt đối. Đẩy nhanh công tác phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đồng Phú để thực hiện chi trả đền bù nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục lắng nghe và phối hợp với chính quyền địa phương để lắng nghe, giải đáp các ý kiến phản hồi và tạo điều kiện tốt nhất cho bà con sớm ổn định cuộc sống.

Chị Kim Thị Phận chia sẻ nguyện vọng với chủ đầu tư (Ảnh: Hoàng Bình).

"Mục tiêu cuối cùng của dự án là phục vụ lợi ích của nhân dân, giúp con em chúng ta đi lại thuận tiện và thúc đẩy tỉnh nhà phát triển. Rất mong bà con tiếp tục đóng góp ý kiến để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai tiếp thu, giải trình và sớm hoàn thành dự án đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030", ông Dương Hoàng Anh Toàn nói.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND xã Tân Lợi tổ chức cuộc họp xin lỗi người dân, công khai các hạn chế trong quá trình thi công dự án nâng cấp, mở rộng ĐT753.

Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm tổ chức thực hiện giải quyết các vấn đề kỹ thuật ở khu vực hạ cốt nền đường thuộc dự án trên, nhằm đảm bảo an toàn cho phương tiện qua lại, an toàn cho người dân, tránh xảy ra sạt lở. Trong trường hợp để xảy ra sạt lở gây mất an toàn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Chủ đầu tư phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức xem xét, xử lý trách nhiệm của đơn vị thi công, đơn vị giám sát thực hiện dự án để xảy ra các vi phạm, tồn tại ở dự án đang thi công. Kết quả xử lý trách nhiệm báo cáo về UBND tỉnh Đồng Nai trước ngày 19/3.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai lưu ý UBND xã Tân Lợi cần nâng cao trách nhiệm về giám sát đầu tư của cộng đồng và trình tự, thủ tục thực hiện. Cộng đồng giám sát các chương trình, dự án để đảm bảo minh bạch, tuân thủ quy hoạch và kế hoạch sử dụng vốn, nhằm phát hiện và kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm, lãng phí theo Luật Đầu tư công.

Khu vực hạ cốt nền đường ĐT 753 khiến 8 nhà dân cheo leo (Ảnh: Hoàng Bình).

Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT753 (nối phường Đồng Xoài đến cầu Mã Đà) được phê duyệt vào cuối năm 2023, có chiều dài 13km. Tuyến đường đi qua xã Đồng Tâm, Tân Lợi và phường Bình Phước.

Công trình gồm 4 gói thầu xây lắp, tổng mức đầu tư khoảng 480 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư.