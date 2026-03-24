Thêm nhà dân bị cheo leo sau khi hạ cốt nền đường ở Đồng Nai

Chiều 24/3, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan nhanh chóng xác minh thông tin, tham mưu xử lý vụ việc thi công đường khiến nhà dân chênh vênh bên mép vực ở xã Phú Trung và Phú Riềng.

Cụ thể, UBND ghi nhận phản ánh nhà dân bị chênh cao 12m sau khi hạ cốt nền thi công đường ở xã Phú Trung. Vụ việc được phản ánh sau khi địa phương vừa xử lý trường hợp tương tự tại dự án mở rộng đường ĐT 753.

Nhà anh Nguyễn Trọng Mạnh chênh vênh bên vực sau khi tuyến đường hạ cốt nền (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo ghi nhận của Dân trí, vụ việc trên xảy ra tại dự án xây dựng đường từ xã Phú Trung đi xã Phước Tân, kết nối đường ĐH 312 với đường ĐT 759.

Tại đoạn qua xã Phú Trung và Phú Riềng, 3 nhà dân bị chênh vênh bên mép vực sau khi đơn vị thi công hạ cốt nền. Trong đó, nhà bà Nguyễn Thị Nguyệt chênh cao khoảng 12m.

Bà Nguyệt cho biết, năm 2022, đơn vị thi công đã đào hạ cốt nền đường trước nhà, vô tình làm căn nhà chênh vênh bên mép vực sâu khoảng 12m. Cổng nhà giờ phải chuyển qua bên hông. Những ngày trời mưa, gia đình lo sợ sạt lở. Phần vách taluy sau khi đào không được gia cố.

Theo UBND xã Phú Trung, dự án đường từ xã Phú Trung đi xã Phước Tân, kết nối đường ĐH 312 với đường ĐT 759, dài hơn 13km, khởi công năm 2022, hiện trong giai đoạn chuẩn bị hoàn thành.

Ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Nguyệt cách mặt đường khoảng 12m (Ảnh: Hoàng Bình).

Trước vụ việc trên, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư khu vực Phú Riềng, UBND các xã Phú Riềng, Phú Trung khẩn trương kiểm tra hiện trường, xác minh thông tin báo chí phản ánh.

Các đơn vị phải rà soát hồ sơ thiết kế, thi công của dự án để làm rõ nguyên nhân; xử lý ngay các sai phạm (nếu có) theo quy định, đảm bảo an toàn cho người dân khu vực dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng chỉ đạo các đơn vị sau khi kiểm tra, xác minh, báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND tỉnh và thông tin kịp thời tới cơ quan báo chí trước ngày 27/3 theo đúng quy định.