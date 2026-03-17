8 hộ dân cheo leo ở Đồng Nai mong sớm được đền bù, thoát cảnh sống tạm bợ

Ngày 17/3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, chủ đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 753 đã có buổi gặp mặt xin lỗi các hộ dân bị ảnh hưởng sau khi đơn vị thi công hạ cốt nền đường khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng.

Tại buổi gặp mặt, ông Dương Hoàng Anh Toàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, đại diện chủ đầu tư dự án, đã nhận trách nhiệm và xin lỗi người dân trong việc hạ cốt nền khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, mất an toàn.

Mong sớm ổn định chỗ ở

Ngay sau khi ông Dương Hoàng Anh Toàn nhận trách nhiệm, xin lỗi bà con, đại diện các hộ dân đã thẳng thắn chia sẻ ý kiến về những ảnh hưởng thực tế từ nguy cơ sạt lở, nứt tường, đến việc đi lại khó khăn khi nền đường mới cao hơn hoặc thấp hơn nhiều so với hiện trạng.

Bà Nguyễn Thị Mộng Cầm cùng hàng xóm quay lại khu vực hạ cốt nền đường ĐT 753 trưa 17/3 (Ảnh: Hoàng Bình).

Bà Nguyễn Thị Mộng Cầm, một trong các hộ dân bị ảnh hưởng, cho biết việc thi công đường đã khiến cuộc sống của gia đình bà và nhiều hộ dân khác bị đảo lộn. Hiện gia đình bà đã chuyển sang nơi ở tạm, trong khi tài sản vẫn còn ở nhà cũ. “Cuộc sống bây giờ rất bất tiện, tôi mong chủ đầu tư giữ lời hứa, sớm hoàn thành dự án để người dân ổn định cuộc sống”, bà Cầm nói.

Theo bà Cầm, việc cơ quan quản lý Nhà nước xin lỗi chỉ là một phần, điều người dân mong muốn nhất là sớm ổn định lại cuộc sống. Thời gian qua, bà không thể buôn bán, sinh kế bị gián đoạn, không có thu nhập. Người dân cũng mong cơ quan chức năng sớm áp giá bồi thường để có thể an cư, thay vì phải sống tạm bợ nhiều nơi.

“Đơn vị chức năng đã hứa với dân thì phải thực hiện đúng. Tôi mong cơ quan chức năng chốt cụ thể thời gian hoàn thành các thủ tục để bà con sớm quay lại, ổn định cuộc sống”, bà Cầm nhấn mạnh.

Tiếp lời, chị Phan Thị Bé Ngoan cho biết, dù đã nhận tiền hỗ trợ tạm cư nhưng gia đình chỉ mong có chỗ ở ổn định để con cái được đi học, không phải sống cảnh tạm bợ.

Khu vực hạ cốt nền đường ĐT 753 làm các nhà dân cheo leo (Ảnh: Hoàng Bình).

Chị Kim Thị Phận cho rằng, sự việc lần này là điều không ai mong muốn. Các hộ dân bị ảnh hưởng đa phần làm rẫy, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Người dân mong cơ quan chức năng sớm triển khai đền bù, hỗ trợ để ổn định cuộc sống, nhất là khi mùa mưa đang đến gần.

Chia sẻ thêm, bà Nguyễn Thị Huyền Trâm cho biết: “Thời điểm này là mùa thu mua điều, lẽ ra chúng tôi phải đi lại buôn bán. Tuy nhiên, việc hạ cốt nền khiến việc lên xuống nhà rất khó khăn. Tài sản vẫn còn ở nhà cũ nên người dân phải đi lại nhiều lần để lấy đồ, rất nguy hiểm. Mong cơ quan chức năng sớm tập trung, ưu tiên đẩy nhanh công tác đền bù để bà con ổn định cuộc sống”.

Sinh kế của người dân bị ảnh hưởng

Từ đầu tháng 3, người dân tại khu vực dự án hạ cốt nền đường ĐT 753 đã được chủ đầu tư và đơn vị thi công hỗ trợ kinh phí tạm cư nhằm đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, bên cạnh những xáo trộn trong sinh hoạt, nhiều hộ dân cho biết công việc bị đảo lộn, mất nguồn thu nhập, đời sống rơi vào khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Mộng Cầm cho biết, từ khi đơn vị thi công hạ cốt nền, tiệm tạp hóa của gia đình phải đóng cửa, việc thu mua hạt điều, sầu riêng cũng bị gián đoạn. “Tôi mong mọi thứ sớm ổn định để có thể quay lại công việc”, chị Cầm nói.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Thủy cho biết việc buôn bán bị đình trệ hoàn toàn, gia đình rơi vào cảnh không có việc làm, mong sớm ổn định lại cuộc sống.

Người dân quay lại khu vực nhà bị ảnh hưởng do hạ cốt nền đường (Ảnh: Hoàng Bình).

Do có rẫy trái cây phía sau nhà, dù được hỗ trợ kinh phí thuê nhà, gia đình ông Đỗ Văn Nam vẫn dựng chòi tạm trong rẫy để thuận tiện làm việc. “Để đảm bảo an toàn, gia đình tôi phải dọn vào rẫy ở tạm, thiếu điện, thiếu nước. Nước phải đi mua từng can, điện dùng đèn năng lượng mặt trời lúc có lúc không, rất khổ”, ông Nam chia sẻ.

Trước những ý kiến, trăn trở của người dân, ông Trần Văn Tư, Trưởng ấp Suối Nhung, cho biết, các hộ có mặt tiền giáp trực tiếp tuyến ĐT 753 bị hạ cốt nền chịu ảnh hưởng nặng nề. Trong đó, nhiều hộ thuộc diện khó khăn, có hộ nghèo như gia đình ông Nam đang sống trong nhà tình thương; một số hộ sống bằng buôn bán nhỏ hoặc làm thuê. Vì vậy, ông đề nghị các cấp sớm có giải pháp hỗ trợ thiết thực để người dân ổn định cuộc sống.

Tại buổi gặp, nhiều người dân tiếp tục bày tỏ mong muốn được bồi thường hợp lý. Giải đáp ý kiến, ông Dương Hoàng Anh Toàn cho biết đơn vị đã công khai số điện thoại để người dân liên hệ trực tiếp khi cần.

Trước đó, với tư cách đại diện chủ đầu tư, ông Dương Hoàng Anh Toàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, đã nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi đến người dân vì những bất tiện đã xảy ra. Ban Quản lý dự án cam kết không đổ lỗi cho các đơn vị giám sát, thi công mà sẽ tập trung khắc phục sai sót, đảm bảo quyền lợi cho người dân.