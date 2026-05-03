Chủ cơ sở lên tiếng vụ thùng bia 900.000 đồng, phụ phí 5,2 triệu đồng

Ngày 3/5, chính quyền phường Sông Cầu đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, làm việc với cơ sở lưu trú T. (tổ dân phố Vịnh Hòa) sau khi cơ sở này bị du khách phản ánh về phí phục vụ trên mạng xã hội.

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng nhận định cơ sở lưu trú T. có niêm yết giá bán hàng hóa, dịch vụ. Từ ngày 29/4 đến 1/5, cơ sở này đón 4 khách lưu trú và những người này mời thêm bạn bè đến ăn uống. Tổng cộng khoảng 30 người đến cơ sở để ăn uống với nhau.

Hóa đơn 900.000 đồng/thùng bia cùng hơn 5 triệu đồng phí dịch vụ bữa ăn gây xôn xao dư luận (Ảnh: Chụp màn hình).

Đáng chú ý, cơ sở này chỉ niêm yết và bán một loại bia Quy Nhơn với giá 30.000 đồng/chai.

Bà N.T.K.B. (50 tuổi), chủ cơ sở lưu trú giải thích với lực lượng chức năng rằng, do khách được người địa phương giới thiệu nên bà đã "tạo điều kiện" cho mang thức ăn bên ngoài vào, dù quy định của cơ sở là không cho phép.

Theo bà B., khách đã mang theo thực phẩm, bia và nước ngọt. Khi thiếu bia, khách nhờ bà mua bia Heineken (loại 330ml/lon). Do cơ sở không bán loại bia này, bà B. đã mua từ bên ngoài với giá 500.000 đồng/thùng, bán lại cho khách với giá 900.000 đồng/thùng.

Chủ cơ sở lý giải, nếu so sánh với giá bia Quy Nhơn niêm yết 30.000 đồng/chai, giá bia Heineken mua từ bên ngoài, tính cả bia và phụ thu (có đá kèm phí dịch vụ) khoảng 40.000 đồng/lon là hợp lý.

Về khoản phụ phí dịch vụ 5,2 triệu đồng cho khoảng 30 người, bà B. cho biết đã có thỏa thuận với khách về việc thu phí dịch vụ nếu mang thực phẩm vào. "Khách mua rất nhiều thực phẩm như tôm hùm, đồ nướng, cá... và cả bia, nước ngọt vào để ăn uống. Chúng tôi phục vụ vất vả vì khách đông, ăn uống đến gần 23h nên tính ra chi phí phục vụ như vậy là hợp lý", bà B. phân trần.

Sau vụ việc, chủ cơ sở lưu trú khẳng định vẫn bán bia theo giá niêm yết và sẽ không cho khách mang thực phẩm bên ngoài vào để tránh tình huống tương tự. Bà B. cũng cho biết đã hoàn lại 2,5 triệu đồng cho khách vào sáng 1/5 khi khách phàn nàn về phí phục vụ cao. "Là người làm dịch vụ tôi rất buồn, lo lắng các thông tin trên mạng xã hội có thể gây ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của Sông Cầu", bà B. chia sẻ.

Du khách "bóc phốt" cơ sở lưu trú trên mạng xã hội (Ảnh: Trương Nguyễn).

Trước đó, trên mạng xã hội đã lan truyền bài viết của một du khách chia sẻ về "trải nghiệm tệ" tại cơ sở lưu trú T.. Du khách này khen ngợi bãi biển đẹp nhưng chỉ trích dịch vụ của cơ sở lưu trú khi tính các khoản phí "trên trời dưới đất". Kèm theo bài viết là hóa đơn chi tiết cho các dịch vụ vào dịp nghỉ lễ vừa qua.

Theo du khách, cơ sở đã thu phí phục vụ 3 bữa ăn tự nấu tại đây là 5,2 triệu đồng, bia giá 900.000 đồng/thùng, lò than 200.000 đồng... Tổng số tiền du khách chi trả cho cơ sở từ tối 29/4 đến sáng 1/5 là hơn 14,3 triệu đồng. Thông tin này đã gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội.

Ngay sau khi nhận được phản ánh, ngày 1/5, Công an phường Sông Cầu đã đến làm việc với cơ sở lưu trú T. và lập biên bản. Cơ sở này đã hoàn trả cho khách 2,5 triệu đồng.