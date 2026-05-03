Xôn xao hóa đơn thùng bia 900.000 đồng, phụ phí hơn 5 triệu đồng

Trên mạng xã hội lan truyền bài viết của một du khách chia sẻ về "trải nghiệm tệ" khi cùng người thân sử dụng dịch vụ tại cơ sở lưu trú T. tại phường Sông Cầu (Đắk Lắk).

Trong bài viết, du khách dành lời khen ngợi cho bãi biển nơi đây rất đẹp nhưng dịch vụ của cơ sở lưu trú rất tệ khi tính các khoản phí "trên trời dưới đất". Kèm theo bài viết là hóa đơn chi tiết cho những dịch vụ tại khách sạn vào dịp nghỉ lễ vừa qua.

Du khách đăng tải lên mạng xã hội phàn nàn về cơ sở lưu trú tại phường Sông Cầu (Ảnh: Trương Nguyễn).

Theo thông tin người này đưa ra, khách tự mua đồ ăn đến nấu nướng, cơ sở này thu phí phục vụ cho 3 bữa ăn tại khách sạn là 5,2 triệu đồng; bia giá 900.000 đồng/thùng; lò than 200.000 đồng... Tổng số tiền mà du khách chi trả cho cơ sở T. trong thời gian lưu trú vào tối 29/4 đến sáng 1/5 là hơn 14,3 triệu đồng.

Thông tin được đăng tải đã gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng cơ sở lưu trú tính phí phụ thu quá đắt và đơn giá của thùng bia quá cao so với giá tại các nhà hàng ven biển. Không ít người bày tỏ quan điểm mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nạn "chặt chém" du khách để kích cầu du lịch cho tỉnh Đắk Lắk.

Hóa đơn 900.000 đồng/thùng bia cùng hơn 5 triệu đồng phí dịch vụ bữa ăn gây xôn xao dư luận (Ảnh: Trương Nguyễn).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Sông Cầu xác nhận, du khách đã điện thoại đến chính quyền địa phương để phản ánh về dịch vụ tại cơ sở lưu trú T.. Ngày 1/5, Công an phường Sông Cầu đã kiểm tra, lập biên bản, xử lý vụ việc.

"Công an đã làm việc với 2 bên về vụ việc này, phía khách sạn đã hoàn lại cho khách 2,5 triệu đồng. Địa phương chấn chỉnh nghiêm tình trạng thu phí cao trong dịp lễ nhằm xây dựng hình ảnh đẹp về du lịch của Sông Cầu đến với du khách", vị lãnh đạo khẳng định.

Cũng theo lãnh đạo phường Sông Cầu, vụ việc đã được xử lý nhưng không rõ lý do gì đến ngày 2/5 lại xuất hiện các thông tin này trên mạng xã hội.