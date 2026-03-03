Đồng Nai hối thúc giải phóng mặt bằng 2 dự án kết nối sân bay Long Thành

Ngày 3/3, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng tại dự án nâng cấp đường 25B, dự án xây dựng đường 25C. Đây là 2 dự án quan trọng kết nối TPHCM với sân bay Long Thành.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị các xã Long Thành, Nhơn Trạch, Long Phước, Phước An báo cáo thường xuyên cho Đảng ủy xã để kịp thời chỉ đạo cả hệ thống chính trị, mọi nguồn lực của địa phương cùng vào cuộc để thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Dự án xây dựng đường 25C còn vướng mặt bằng nên thi công chưa hoàn thành (Ảnh: Hoàng Bình).

Ngoài các chính sách hỗ trợ, bồi thường của Nhà nước, cần có các biện pháp khác của địa phương để vận động người dân, nhất là tuyên truyền các tấm gương tiên phong, đi đầu, có ảnh hưởng tích cực trong công tác vận động bàn giao mặt bằng; khẩn trương tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết phục các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi hiểu về chủ trương, chính sách của Nhà nước, mục tiêu, tầm quan trọng của dự án để sớm đồng thuận, bàn giao mặt bằng trong tháng 3.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan tham mưu, đề xuất xử lý các kiến nghị của các địa phương; phối hợp các chuyên gia, các trường lâm nghiệp về xác định tuổi của cây trồng làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ chính xác cho người dân; khẩn trương hoàn thành việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Đồng Nai năm nay, kết quả báo cáo trước ngày 15/3.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường vai trò của ngành trong kiểm tra việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại các địa phương, đơn vị để kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý; theo dõi, xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giải quyết các vướng mắc về quản lý, sử dụng đất làm cơ sở tính toán bồi thường, hỗ trợ về đất.

Công nhân thi công tại dự án mở rộng đường 25B (Ảnh: Hoàng Bình).

Dự án nâng cấp đường 25B và dự án xây dựng đường 25C có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách. Trong đó, dự án nâng cấp đường 25B có chiều dài hơn 9,2km và dự án xây dựng đường 25C hơn 2,6km.

Đến thời điểm này, diện tích mặt bằng bàn giao của dự án nâng cấp đường 25B mới đạt khoảng 70%; khối lượng thực hiện so với hợp đồng được 44%. Trong khi đó, dự án xây dựng đường 25C mới chỉ bàn giao mặt bằng 35%.