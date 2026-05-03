Trở lại phòng trọ sau lễ, gia đình 3 người bị xe tải cuốn vào gầm ở TPHCM

Tai nạn xảy ra vào sáng 3/5 trên đường Đỗ Mười (quốc lộ 1 cũ), phường Dĩ An, TPHCM.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo thông tin ban đầu, lúc 9h39 cùng ngày, tài xế T.V.T. (47 tuổi, quê Gia Lai) lái xe tải biển số 77H-027.xx trên đường Đỗ Mười, theo hướng ngã tư Bình Phước đi Suối Tiên.

Khi đến chân cầu vượt Sóng Thần (phường Dĩ An), tài xế đánh lái cho xe rẽ phải xuống gầm cầu.

Trong lúc phương tiện đang chuyển hướng đã va chạm với xe máy 38K1-645.xx do anh N.V.D.(26 tuổi, quê Hà Tĩnh) cầm lái chở vợ là chị T.T.T.D. (26 tuổi, quê Đắk Lắk) cùng con trai 1 tuổi.

Va chạm làm cả gia đình bị xe tải cuốn vào gầm. Các nạn nhân bị thương nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, người vợ đã không qua khỏi, người chồng bị thương ở chân, con trai bị trầy xước nhẹ. Chiếc xe máy nát vụn, mắc kẹt dưới gầm ô tô tải.

Chiếc xe máy của nạn nhân bị ô tô tải cán nát (Ảnh: Xuân Đoàn)

Nhận tin báo, Công an phường Dĩ An và Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TPHCM) đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Được biết, vợ chồng nạn nhân làm công nhân và ở trọ tại TP Đồng Nai. Đợt nghỉ lễ, cả gia đình lên TPHCM thăm gia đình người cháu và ở lại. Hôm nay, họ đang quay về lại phòng trọ thì gặp tai nạn.