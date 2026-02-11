Tài xế bất chấp nguy hiểm, lái xe vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Theo chủ đầu tư, việc người dân lái ô tô, xe máy vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua tỉnh Đồng Nai và TPHCM trong lúc các nhà thầu đang thi công tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Các xe chủ yếu đi qua những vị trí rào chắn tạm, lối mở phục vụ thi công hoặc đường dân sinh đấu nối để tránh các tuyến quốc lộ đông xe.

Một xe máy đi trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Ảnh: Hoàng Bình).

Tại đoạn qua xã Phước Thái (Đồng Nai), nhiều xe máy, ô tô chạy trên cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu với tốc độ cao, rất nguy hiểm. Đây là đoạn đường đang được thi công gấp rút, nhiều hạng mục chưa hoàn thiện.

Theo anh Lê Tuệ Linh (công nhân thi công cao tốc), đơn vị đang lắp đặt dải phân cách, kẻ vạch sơn đường và hành lang bảo vệ tuyến chính.

Trong lúc máy móc thi công, nhiều ô tô, xe máy chạy qua lại với tốc độ cao, rất nguy hiểm. Tình trạng tài xế tự ý lái xe vào cao tốc diễn ra khá thường xuyên, do một số đoạn tuyến đã hoàn thiện, khiến người dân nhầm tưởng được phép lưu thông.

Ông Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc phụ trách Ban QLDA 85, cho biết đoạn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua Đồng Nai vẫn đang thi công, chưa đủ điều kiện khai thác.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Trong buổi kiểm tra thực địa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu ngày 10/2, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị liên quan sớm hoàn thiện vạch sơn, biển báo, rà soát phương án tổ chức giao thông, thu phí, bảo đảm an toàn tuyệt đối khi thông xe khai thác cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

"Nguyên tắc cao nhất là đảm bảo an toàn giao thông. Khi chưa đảm bảo an toàn thì chưa được phép thông xe. Các hạng mục an toàn phải hoàn chỉnh, đầy đủ, rõ ràng để người tham gia giao thông dễ quan sát, dễ nhận diện, lưu thông an toàn, đúng tốc độ…", Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng nhấn mạnh.

Nhiều máy móc vẫn đang thi công tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54km, quy mô 4-6 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 17.800 tỷ đồng. Trong đó, đoạn qua TPHCM dài khoảng 19,5km, đoạn qua tỉnh Đồng Nai hơn 34km. Dự án được chia thành ba dự án thành phần do TPHCM, Đồng Nai và Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư.