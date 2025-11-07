Từ 2026, chở trẻ em trên ô tô bắt buộc phải có ghế an toàn

Cũng theo quy định của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, trên ô tô, trẻ em không được ngồi cùng hàng ghế với lái xe.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã có hướng dẫn về thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô cụ thể như sau: Với trẻ dưới 2 tuổi nên sử dụng nôi được thiết kế hướng về phía sau xe; với trẻ 2-6 tuổi dùng ghế cho trẻ em; trẻ 6-8 tuổi có thể chuyển sang ghế nâng; trẻ 8-10 tuổi có thể chuyển sang đệm nâng.

Ông Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, đánh giá quy định này càng có ý nghĩa tích cực trong bối cảnh số lượng ô tô ở Việt Nam đang tăng rất nhanh, nhiều tuyến đường mới với chất lượng cao được đưa vào khai thác sử dụng, cho phép tốc độ khai thác cao hơn.

Từ ngày 1/1/2026, trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m ngồi trên ô tô bắt buộc phải có thiết bị an toàn và không được ngồi cùng hàng với lái xe (Ảnh: Lao động).

Theo ông Dương Kim Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu chính sách và phòng chống chấn thương, Trường Đại học Y tế công cộng, hệ thống thiết bị an toàn cho trẻ em đã được chứng minh là giảm đáng kể nguy cơ chấn thương và tử vong cho trẻ em trong các vụ va chạm giao thông.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc sử dụng thiết bị an toàn đúng cách có thể giảm tới 70% tỷ lệ tử vong cho trẻ sơ sinh và 54% cho trẻ nhỏ.

Ông Tuấn cho biết, hiện nay cơ quan chức năng đã ban hành tiêu chuẩn thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô tại Việt Nam, đây chính là căn cứ quan trọng để các tổ chức tham khảo trong quá trình, sản xuất phân phối.

Cũng giống như đội mũ bảo hiểm, người dân cần sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em đạt chuẩn. Giá một thiết bị đạt chuẩn dao động 1,5-2 triệu đồng.

Cũng theo Nghị định 168/2024, kể từ ngày 1/1/2026, tài xế chở trẻ em trên ô tô không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị xử phạt 800.000-1 triệu đồng.