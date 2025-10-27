Chính phủ quy định kinh phí chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù

Sáng 27/10, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) Hoàng Thanh Tùng trình bày tóm tắt các báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về 4 dự thảo gồm Luật Dẫn độ; Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật Tương trợ tư pháp về hình sự; Luật Tương trợ tư pháp về dân sự.

Đây là 4 dự án luật được tách ra từ Luật Tương trợ tư pháp hiện hành và đã được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9.

Quyết định dẫn độ hoặc từ chối dẫn độ phải được tiến hành thận trọng

Trong dự thảo Luật Dẫn độ, về giám đốc thẩm, tái thẩm đối với quyết định dẫn độ hoặc quyết định từ chối dẫn độ (khoản 5 Điều 30), UBTVQH cho rằng hoạt động dẫn độ liên quan trực tiếp đến việc bảo đảm quyền con người, có vai trò đặc biệt quan trọng trong quan hệ hợp tác tư pháp quốc tế, thể hiện quyền tài phán và chủ quyền quốc gia trong lĩnh vực tư pháp hình sự.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV (Ảnh: Media Quốc hội).

Theo UBTVQH, việc quyết định dẫn độ hoặc từ chối dẫn độ phải được tiến hành thận trọng, đúng quy định pháp luật và đặt dưới cơ chế kiểm soát tư pháp chặt chẽ thông qua các thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm (nếu có) nhằm phòng tránh oan, sai và không bỏ lọt tội phạm, đồng thời thể hiện thiện chí của Việt Nam trong hoạt động hợp tác tư pháp quốc tế.

Để bảo đảm chất lượng của việc xem xét yêu cầu dẫn độ, kịp thời phát hiện, khắc phục các sai sót, vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc xử lý những tình tiết mới phát sinh sau khi quyết định dẫn độ hoặc từ chối dẫn độ đã có hiệu lực, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người bị yêu cầu dẫn độ, việc quy định trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm là cần thiết.

UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về giám đốc thẩm, tái thẩm đối với quyết định dẫn độ hoặc quyết định từ chối dẫn độ của Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Đồng thời, để bảo đảm tính khả thi, Điều 30 của dự thảo luật đã được chỉnh lý theo hướng áp dụng thủ tục này theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, không thực hiện thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với trường hợp đã thi hành quyết định dẫn độ.

Người chấp hành án phạt tù khi được chuyển giao có thể tự nguyện đóng góp chi phí đi lại

Về dự thảo Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, sau khi tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo luật này gồm 4 chương, 44 điều.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo (Ảnh: Media Quốc hội).

Về kinh phí chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù (Điều 11), một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn việc tự nguyện đóng góp, hỗ trợ và việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí này để bảo đảm khả thi, công khai, minh bạch; đồng thời giao Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng.

UBTVQH cho rằng đây là nội dung cụ thể, mức hỗ trợ, đóng góp tự nguyện cũng khác nhau nên để bảo đảm tính ổn định của luật, phù hợp với thực tiễn, khoản 2 Điều 11 của dự thảo Luật đã giao Chính phủ quy định chi tiết điều này.

Đồng thời, để làm rõ trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm kinh phí, thống nhất với 3 dự thảo luật khác về tương trợ tư pháp, UBTVQH xin chỉnh lý khoản 1 Điều 11 như thể hiện tại dự thảo luật.

Tại kỳ họp thứ 9, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã giải trình về dự án Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.

Theo ông Quang, về nội dung kinh phí, dự thảo luật lần này quy định người chấp hành án phạt tù hoặc cơ quan, hoặc tổ chức, cá nhân có thể tự nguyện đóng góp hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí sinh hoạt, đi lại và các chi phí khác của người đang chấp hành án phạt tù mà được chuyển giao theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Công an cho rằng khoản đóng góp tự nguyện chỉ được sử dụng chi trả cho cá nhân người đang chấp hành án phạt tù trong quá trình di chuyển từ nước chuyển giao về nước nhận.