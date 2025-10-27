Quốc hội dành nhiều thời gian thảo luận về kinh tế - xã hội

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, từ ngày 27/10, Quốc hội bước sang tuần làm việc thứ 2, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng.

Theo chương trình kỳ họp, ngày 27/10, Chính phủ sẽ trình Quốc hội 3 dự án luật gồm Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

Tiếp đó, Quốc hội sẽ thảo luận, cho ý kiến dự thảo 4 dự án luật gồm Luật Dẫn độ; Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật Tương trợ tư pháp về hình sự; Luật Tương trợ tư pháp về dân sự.

Chiều cùng ngày, Chính phủ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Tiếp đó, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Tình trạng khẩn cấp.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV (Ảnh: Media Quốc hội).

Quốc hội sẽ dành cả ngày 28/10 để thảo luận ở hội trường về báo cáo giám sát và dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề "việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành".

Cuối phiên thảo luận, thành viên Chính phủ có liên quan sẽ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trong 2 ngày 29-30/10, Quốc hội sẽ dành nhiều thời gian thảo luận ở hội trường về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; cơ cấu lại nền kinh tế.

Trong 2 ngày này, Quốc hội cũng thảo luận về các báo cáo, đề xuất để xử lý vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ vướng mắc do quy định của pháp luật...

Cuối phiên họp, thành viên Chính phủ, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao sẽ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Phiên làm việc trong 3 ngày 28-30/10 sẽ được truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.

Theo kế hoạch, ngày 31/10, Chính phủ sẽ trình Quốc hội nhiều dự án luật như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự...

Cùng ngày, Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về các dự án luật này.