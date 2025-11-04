Chính phủ đề xuất “thu nhập tăng 1 tỷ đồng/năm mới phải kê khai bổ sung”

Sáng 4/11, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trình Quốc hội Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng. Dự thảo luật sửa đổi lần này điều chỉnh nâng mức giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai và mức biến động tài sản, thu nhập trong năm phải kê khai bổ sung.

Theo phương án Chính phủ trình Quốc hội, giá trị tài sản phải kê khai dự kiến được nâng gấp 3 lần, từ 50 triệu lên 150 triệu đồng. Giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai bổ sung khi có biến động tăng trong năm cũng được đề xuất nâng từ 300 triệu lên 1 tỷ đồng.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng (Ảnh: Hồng Phong).

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nhấn mạnh quy định này nhằm phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và giá cả hiện tăng nhiều so với năm 2018.

Dự thảo luật quy định cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo dõi biến động về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai thông qua phân tích, đánh giá thông tin từ bản kê khai hoặc từ các nguồn tin khác.

Trường hợp phát hiện tài sản, thu nhập trong năm có biến động từ 1 tỷ đồng trở lên mà người có nghĩa vụ kê khai không kê khai, cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập yêu cầu người đó cung cấp, bổ sung thông tin có liên quan.

Cũng theo đề xuất sửa đổi, trường hợp tài sản, thu nhập có biến động tăng, người có nghĩa vụ kê khai phải giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm. Nếu giải trình không hợp lý về nguồn gốc tài sản, thu nhập, cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập sẽ tiến hành xác minh.

Việc kê khai, giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm cũng được nêu rõ là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Các đại biểu dự kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV (Ảnh: Hồng Phong).

Theo dự thảo luật, các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập gồm: Ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên; Thanh tra Chính phủ; TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội; bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Thanh tra tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

Thẩm tra tờ trình của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết Ủy ban đánh giá dự án luật đã được Chính phủ chuẩn bị công phu, nghiêm túc, phù hợp với quy định về việc trình dự án theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Về nâng mức giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai và nâng mức biến động tài sản, thu nhập trong năm phải kê khai bổ sung, cơ quan thẩm tra cũng tán thành quy định như dự thảo luật đề cập.

Theo cơ quan thẩm tra, quy định này phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, phản ánh đúng biến động giá cả và mức thu nhập hiện nay, bảo đảm tập trung quản lý, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập có giá trị lớn.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng (Ảnh: Hồng Phong).

Quy định này sẽ giảm bớt thủ tục hành chính không cần thiết đối với việc kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập giá trị nhỏ, qua đó nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng.

Bên cạnh đó, có ý kiến trong cơ quan thẩm tra cho rằng không nên quy định cứng các mức định lượng bằng tiền trong luật. Thay vào đó, nên giao Chính phủ quy định cụ thể các mức định lượng bằng tiền tại văn bản dưới luật để có thể điều chỉnh linh hoạt theo từng giai đoạn, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội.

Dự thảo luật lần này sửa đổi, hoàn thiện 17/96 điều của Luật Phòng, chống tham nhũng, dự kiến được xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 10.