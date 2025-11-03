Quốc hội bàn nâng mức giảm trừ, đánh thuế thu nhập từ giao dịch vàng miếng

Sáng 3/11, Quốc hội bắt đầu tuần làm việc thứ ba của kỳ họp cuối nhiệm kỳ khóa XV. Trong tuần này, hàng loạt dự án luật liên quan lĩnh vực kinh tế, đầu tư sẽ được đem ra bàn thảo, trong đó có dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi.

Theo chương trình nghị sự, dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi sẽ được trình Quốc hội trong phiên làm việc sáng 4/11 và thảo luận tại tổ chiều ngày hôm sau.

Một trong những nội dung sửa đổi quan trọng nhất của dự án luật này là việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh để nộp thuế thu nhập cá nhân.

Các đại biểu Quốc hội dự kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV (Ảnh: Quang Vinh).

Trước đó, hôm 17/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. Nghị quyết điều chỉnh tăng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế từ 11 triệu đồng/tháng lên 15,5 triệu đồng/tháng và cho mỗi người phụ thuộc từ 4,4 triệu đồng/tháng lên 6,2 triệu đồng/tháng.

Mức giảm trừ gia cảnh mới thực hiện kể từ khi nghị quyết có hiệu lực thi hành và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Tờ trình dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi lần này giao Chính phủ căn cứ biến động của giá cả, thu nhập để điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh.

Ngoài ra, dự án luật cũng điều chỉnh biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, theo hướng giảm số bậc thuế từ 7 bậc xuống 5 bậc và nới rộng khoảng cách giữa các bậc theo hai phương án.

Phương án thứ nhất là sửa đổi biểu thuế còn 5 bậc với khoảng cách giữa các bậc lần lượt là 10, 20, 20, 30 triệu đồng, 5 bậc tương ứng với các mức thuế suất là 5%, 15%, 25%, 30%, 35%. Bậc thuế suất cuối cùng là 35% áp dụng đối với phần thu nhập tính thuế trên 80 triệu đồng/tháng.

Chính phủ tính toán nếu áp dụng phương án này cùng với việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh mới, ngân sách sẽ giảm thu khoảng 26.400 tỷ đồng/năm.

Phương án thứ hai là sửa đổi biểu thuế còn 5 bậc với khoảng cách giữa các bậc tăng dần đều 10, 20, 30, 40 triệu đồng và các mức thuế suất lần lượt là 5%, 15%, 25%, 30%, 35%. Bậc thuế suất cuối cùng là 35% áp dụng đối với phần thu nhập tính thuế trên 100 triệu đồng/tháng. Phương án này, theo tính toán của Chính phủ, sẽ làm ngân sách giảm thu khoảng 27.400 tỷ đồng/năm.

Sau khi tổng hợp ý kiến, Chính phủ đã trình Quốc hội theo Phương án 2. Với phương án này, đa số các bậc thuế mức huy động đều giảm so với hiện hành.

Dự án luật sửa đổi còn bổ sung quy định về nhóm thu nhập khác thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân, trong đó có thu nhập từ chuyển nhượng biển số ô tô trúng đấu giá; thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số, chuyển nhượng vàng miếng…

Đối với các giao dịch vàng miếng, Chính phủ nêu rõ hoạt động kinh doanh vàng miếng là kinh doanh có điều kiện, chỉ có doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng mới được phép kinh doanh vàng miếng.

Hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng không có giấy phép là hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng. Vì vậy, cá nhân không được phép kinh doanh vàng miếng, việc mua bán vàng miếng của cá nhân mà có thu nhập được xác định là thu nhập khác (không phải thu nhập từ kinh doanh).

Với lần sửa luật này, Chính phủ đề xuất thu thuế 0,1% đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng để nâng cao tính minh bạch của thị trường, hạn chế đầu cơ.

Ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng và điều chỉnh thuế suất cụ thể dự kiến giao Chính phủ quy định để phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

Hội trường Diên Hồng trong kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV (Ảnh: Quang Vinh).

Theo chương trình nghị sự, trong tuần làm việc thứ ba của kỳ họp thứ 10, Chính phủ sẽ trình Quốc hội hàng loạt luật về kinh tế, đầu tư, như: Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá.

Các nội dung này sau đó sẽ lần lượt được thảo luận tại tổ.

Dự án Luật Xây dựng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường cũng sẽ được trình Quốc hội trong tuần này.

Chương trình nghị sự còn có nội dung trình và thảo luận tổ về các dự án luật gồm: Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); Luật Giám định tư pháp (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng ; Dự án Luật Chuyển đổi số; Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Ngoài ra, Quốc hội cũng sẽ dành thời gian thảo luận ở tổ về dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Nội dung này được bố trí riêng trong chiều 5/11.