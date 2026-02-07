Tổng Bí thư: “Cá nhân nào không đáp ứng nhiệm vụ phải tự biết rút lui”

Quan điểm này được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh khi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, chiều 7/2.

Theo Tổng Bí thư, Đại hội XIV của Đảng đã mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước với tầm nhìn dài hạn, mục tiêu rõ ràng, quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Khắc phục "nói nhiều làm ít", "nói hay làm dở"

Điều đầu tiên Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định là mọi thành tựu của đất nước đều gắn liền với những giai đoạn mà chủ trương đúng được tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả.

Ghi nhận chúng ta đã đạt được tốc độ tăng trưởng khá cao trong nhiều năm, nhưng theo Tổng Bí thư, chất lượng tăng trưởng, tính bền vững và “sức chống chịu của nền kinh tế” vẫn còn rất nhiều hạn chế.

Chúng ta đã hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, nhưng mức độ “làm chủ công nghệ, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh nội sinh” của nền kinh tế vẫn chưa xứng tầm với tiềm năng của đất nước và kỳ vọng của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm quán triệt địa phương nào chậm trễ cải cách, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm (Ảnh: Hồng Phong).

Chúng ta đã xây dựng được một hệ thống chính trị tương đối đồng bộ, nhưng hiệu lực, hiệu quả “quản trị quốc gia, kỷ luật, kỷ cương hành chính và chất lượng thực thi chính sách” vẫn còn khoảng cách so với yêu cầu phát triển đất nước.

“Vì vậy, yêu cầu đặt ra hiện nay là phải đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt và sâu rộng hơn về tư duy phát triển, mô hình tăng trưởng, và đặc biệt là trong năng lực tổ chức thực hiện”, Tổng Bí thư nói điểm nghẽn căn bản không nằm ở đường lối, mà nằm ở năng lực biến đường lối thành kết quả phát triển cụ thể.

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với tiến trình phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư quán triệt phải thống nhất tư duy xuyên suốt là chuyển mạnh từ “nói” sang “làm”, từ nhận thức thành hành động, khắc phục triệt để tình trạng “nói nhiều làm ít”, “nói hay, làm dở”, “nói không đi đôi với làm”, chấm dứt lối làm việc quan liêu, hình thức.

Chấm dứt tình trạng né tránh, trì trệ, đùn đẩy trách nhiệm

Năm điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, sau đó cũng được Tổng Bí thư đề cập.

Một là, tập trung nâng cao năng lực thể chế hóa và cụ thể hóa nghị quyết thành chính sách và pháp luật. “Thể chế không chỉ là công cụ quản lý Nhà nước, mà phải trở thành động lực phát triển, giải phóng sức sản xuất, khơi thông các nguồn lực xã hội và tạo lập môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Hai là, cải cách phương thức tổ chức thực hiện và kỷ luật thực thi với mục tiêu rõ ràng, lộ trình cụ thể, phân công trách nhiệm minh bạch và cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

Theo Tổng Bí thư, phải chuyển mạnh từ phương thức “quản lý dựa trên mệnh lệnh hành chính” sang “quản trị dựa trên kết quả”; từ đánh giá bằng “báo cáo hình thức” sang đánh giá bằng “sản phẩm phát triển cụ thể” và “tác động xã hội” thực chất.

“Chấm dứt tình trạng né tránh, trì trệ, đùn đẩy trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nghị quyết”, Tổng Bí thư quán triệt.

Các đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh: Hồng Phong).

Điểm then chốt thứ ba, theo Tổng Bí thư, là coi hiệu quả phát triển và sự hài lòng của Nhân dân là thước đo cao nhất của việc thực hiện nghị quyết. Tổng Bí thư cho rằng giá trị của nghị quyết không chỉ được khẳng định bằng tính đúng đắn về lý luận, mà phải được kiểm nghiệm bằng chất lượng tăng trưởng, bằng cải thiện đời sống cho Nhân dân.

Bốn là xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực tổ chức thực thi, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, khắc phục tình trạng cán bộ giỏi tham mưu nhưng yếu tổ chức thực hiện, lấy kết quả thực tiễn làm tiêu chuẩn quan trọng nhất để đánh giá cán bộ.

Một điều quan trọng khác, Tổng Bí thư nhắc cần có cơ chế bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích của đất nước.

Điểm then chốt thứ năm, theo Tổng Bí thư, là gắn thực hiện nghị quyết với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia.

Trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư cũng lưu ý cần phát huy vai trò của toàn hệ thống chính trị, từ các cơ quan Đảng Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và các bộ đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Trong đó, Tổng Bí thư lưu ý đổi mới mạnh mẽ cơ chế phối hợp liên ngành, liên vùng và liên cấp, nhất là đối với các dự án hạ tầng chiến lược, các không gian phát triển mới và các chuỗi giá trị lớn.

Lãnh đạo Đảng đồng thời yêu cầu khắc phục triệt để tư duy cục bộ ngành, cục bộ địa phương. Song song với đó cần thiết lập cơ chế điều phối thống nhất, một đầu mối chịu trách nhiệm đến cùng đối với từng chương trình, từng dự án trọng điểm, bảo đảm quyết sách của Trung ương được triển khai thông suốt từ Trung ương đến cơ sở.

Địa phương nào chậm cải cách, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm

Với chính quyền địa phương các cấp, Tổng Bí thư định hướng phải thực sự trở thành tuyến đầu xung kích trong tổ chức thực hiện Nghị quyết, là nơi trực tiếp biến chủ trương của Đảng thành kết quả phát triển cụ thể trong đời sống kinh tế - xã hội.

Theo Tổng Bí thư, việc tổ chức thực hiện ở địa phương phải hướng tới kết quả thực chất, thể hiện bằng tăng trưởng kinh tế bền vững, cải thiện đời sống Nhân dân, nâng cao chất lượng dịch vụ công và môi trường đầu tư - kinh doanh.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh “kỷ luật trách nhiệm phải được đặt lên hàng đầu” (Ảnh: Hồng Phong).

“Không chạy theo chỉ tiêu hình thức, tô hồng thành tích, mà phải lấy hiệu quả phát triển dài hạn và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo đánh giá năng lực lãnh đạo, điều hành của chính quyền địa phương”, Tổng Bí thư lưu ý.

Đặc biệt, theo yêu cầu của lãnh đạo Đảng, địa phương tuyệt đối không trông chờ, không ỷ lại vào Trung ương, không sao chép máy móc mô hình của nơi khác. Thay vào đó, các địa phương phải phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trong khuôn khổ pháp luật và định hướng chung của Đảng.

“Địa phương nào để chậm trễ cải cách, để lãng phí nguồn lực, bỏ lỡ thời cơ phát triển thì trước hết người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân”, Tổng Bí thư nêu quan điểm.

Lãnh đạo Đảng cho rằng, phát huy tốt vai trò tuyến đầu của chính quyền địa phương chính là điều kiện quan trọng để thu hẹp khoảng cách từ nghị quyết đến cuộc sống, bảo đảm sự thống nhất giữa chủ trương của Trung ương với thực tiễn phong phú, đa dạng của từng vùng, từng địa phương, qua đó tạo nên sức bật phát triển đồng đều và bền vững cho cả nước.

Trong giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư nhấn mạnh“kỷ luật trách nhiệm phải được đặt lên hàng đầu”.

“Việc phân công nhiệm vụ phải đi đôi với cơ chế kiểm tra, đánh giá và xử lý rõ ràng. Tập thể nào không hoàn thành nhiệm vụ thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, không được lấy tập thể để che lấp trách nhiệm cá nhân. Cá nhân nào không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phải biết tự rút lui. Người nào hứa mà không làm, làm mà không đạt kết quả thì phải được xem xét thay thế hoặc sắp xếp lại công việc”, Tổng Bí thư quán triệt.

Tinh thần được Tổng Bí thư nhấn mạnh là không thể để tình trạng nghị quyết đúng nhưng tổ chức thực hiện yếu, chậm trễ, hiệu quả thấp mà không có ai chịu trách nhiệm cụ thể.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Hội nghị (Ảnh: Minh Châu).

“Không được phép để sự yếu kém trong tổ chức và con người làm chậm bước tiến của quốc gia, bởi thời gian là nguồn lực phát triển đặc biệt quan trọng và không thể tái tạo, chậm trễ trong tổ chức thực hiện không chỉ làm lãng phí nguồn lực, mà còn làm giảm tốc độ và đánh mất thời cơ phát triển của đất nước”, theo lời Tổng Bí thư.

Nhận định những nhiệm vụ trước mắt rất nặng nề, nhưng theo Tổng Bí thư, đó cũng là thời cơ to lớn nếu biết nắm bắt và hành động quyết liệt.

Tổng Bí thư cho rằng tương lai phát triển của đất nước, phụ thuộc rất lớn vào tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và năng lực hành động của từng cấp ủy, từng tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Vì vậy, ngay sau Hội nghị này, Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng thành chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn, trong đó xác định rõ những việc cần làm ngay, những khâu đột phá cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nói đi đôi với làm, làm đến nơi đến chốn, làm ra kết quả cụ thể.