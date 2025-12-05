Vụ cháy quán ăn khiến 4 người chết ở TPHCM: Cấp cứu 2 ca nhảy lầu, ngạt khí

Sáng 5/12, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn (TPHCM) thông tin với phóng viên Dân trí, nơi này đã tiếp nhận nhiều trường hợp nạn nhân trong vụ cháy quán ăn 4 tầng ở TPHCM.

Cụ thể, khoảng 5h50 cùng ngày, Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM và Trạm 115 Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn tiếp cận hiện trường vụ cháy tại ngôi nhà trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh), đưa tổng cộng 6 người bệnh về bệnh viện.

Trong quá trình cấp cứu, có 4 trường hợp không qua khỏi vì tình trạng quá nặng, ngưng tim, ngưng thở, gồm: chị L.Q.A. (28 tuổi), chị Đ.T.K.H. (40 tuổi), bé Đ.K.L. (7 tuổi), bé H.N.K.N. (2 tuổi).

Trong đó, bé trai 2 tuổi được ê-kíp của Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Nhân dân Gia Định cùng phối hợp cấp cứu, chạy ECMO nhưng không thể cứu chữa.

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, nơi tiếp nhận cấp cứu các nạn nhân trong vụ cháy (Ảnh: Hoàng Lê).

Ngoài các ca tử vong, có 2 trường hợp nữ bệnh nhân nhảy lầu, ngạt khí trong vụ việc trên, được sơ cứu và chuyển về Bệnh viện Nhân dân Gia Định theo dõi, điều trị chuyên khoa, gồm T.T.T.L. (21 tuổi) và T.T.N.K. (18 tuổi).

Như Dân trí thông tin, khoảng 4h ngày 5/12, hỏa hoạn bùng lên tại căn nhà 4 tầng (là quán ăn) trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh). Phát hiện cháy, người dân địa phương hô hoán và dùng vật dụng tại chỗ phá cửa dập lửa nhưng bất thành. Lúc này, nhiều người đang mắc kẹt trong căn nhà.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an TPHCM điều xe thang và nhiều xe chuyên dụng đến hiện trường dập lửa.

Sau khi khống chế hỏa hoạn, cảnh sát đưa nhiều người ra ngoài trong tình trạng ngạt khói, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn và Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu. Tuy nhiên, 4 người đã tử vong.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.