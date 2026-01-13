Một tháng camera AI bắt lỗi ở Hà Nội, 6.300 trường hợp bị phạt nguội

Một tháng camera AI "bắt" hơn 6.300 vi phạm

Sáng 13/1, Phòng CSGT Hà Nội cho biết sau một tháng triển khai vận hành gần 2.000 camera AI (từ ngày 13/12/2025 đến 12/1), lực lượng chức năng đã ghi nhận, rà soát và kiểm duyệt hình ảnh hơn 6.300 trường hợp đủ căn cứ để gửi thông báo phạt nguội.

Trong đó, phổ biến là lỗi vượt đèn đỏ với hơn 4.200 trường hợp (chiếm 66,36%); không đội mũ bảo hiểm với hơn 2.000 trường hợp. Ngoài ra còn có các lỗi vi phạm khác như dừng, đỗ xe nơi có biển cấm dừng, đỗ, không thắt dây an toàn...

CSGT Hà Nội theo dõi tình hình giao thông, xử lý vi phạm qua hệ thống camera AI (Ảnh: Trần Thanh).

Nhà chức trách cho biết sau một tháng triển khai hệ thống camera AI, việc ứng dụng giải pháp điều khiển đèn tín hiệu giao thông thông minh tại các tuyến phố, các nút giao đã giúp tình hình giao thông có những chuyển biến, hiệu quả rõ rệt.

Cụ thể như tăng tốc độ di chuyển trên các tuyến đường một chiều, giảm thời gian hành trình từ 31 đến gần 37%, tăng thông lượng xe qua nút từ 1% đến gần 19%; tăng tốc độ di chuyển trên các tuyến 2 chiều, lưu lượng mật độ phương tiện đông, các nút giao gần nhau, nhiều nhánh, nhiều hướng và giảm thời gian hành trình trung bình từ 20 đến 25%, tăng thông lượng xe qua nút từ 8 đến 15%.

Đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Phòng CSGT Hà Nội cho biết để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ Đại hội XIV của Đảng, phục vụ nhân dân mừng Xuân, đón Tết, thời gian tới Công an Hà Nội sẽ tiếp tục vận hành hiệu quả hệ thống camera AI, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ và đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Theo cảnh sát, lực lượng chức năng không chỉ vận hành hệ thống camera phạt nguội trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, mà Công an Hà Nội sẽ tiếp tục mở rộng để phạt nguội các hành vi vi phạm trật tự đô thị (lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, bày bán hàng hóa trái quy định, làm mái che, treo biển quảng cáo trái quy định...).

Hệ thống camera AI được lắp đặt tại Hà Nội (Ảnh: Trần Thanh).

Theo đó, tất cả các hành vi vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera AI, tùy theo tính chất hành vi, địa điểm diễn ra vi phạm và thẩm quyền xử phạt, hình ảnh vi phạm sẽ được chuyển đến Phòng CSGT Hà Nội, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội hoặc công an phường, xã để xem xét xác minh.

Nhà chức trách cho hay nếu đủ căn cứ, cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo, mời người vi phạm đến làm việc để lập biên bản vi phạm hành chính và các văn bản liên quan; trên cơ sở đó ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tổ chức thi hành theo quy định của pháp luật.

Camera AI góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, hệ thống camera AI “lấy phòng ngừa là chính”. Công nghệ được đưa vào để hỗ trợ lực lượng chức năng nhận diện sớm nguy cơ, phát hiện kịp thời hành vi vi phạm, giảm tối đa tình trạng vi phạm và phòng chống ùn tắc giao thông.

"Việc triển khai hệ thống camera AI không nhằm mục đích tăng số lượng xử phạt, mà trước hết tạo ra hiệu ứng tuyên truyền, răn đe, nâng cao ý thức tự giác, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và hình thành thói quen chấp hành thường xuyên, bền vững", vị đại diện Phòng CSGT Hà Nội thông tin.

Sau khi hệ thống camera AI đi vào hoạt động, ý thức chấp hành giao thông của người dân đã được tăng lên (Ảnh: Trần Thanh).

Theo cảnh sát, thực tế cho thấy trước đây tại một số tuyến, nút giao, tình trạng vi phạm có thể giảm khi có lực lượng chức năng, nhưng lại tái diễn khi vắng bóng kiểm tra, giám sát.

Với đặc điểm giám sát liên tục, đồng đều, không phụ thuộc thời gian, thời tiết, hệ thống camera AI sẽ giúp duy trì hiệu quả quản lý thường xuyên, góp phần chuyển biến hành vi từ “chấp hành đối phó” sang “chấp hành tự giác”. Cảnh sát nhận định đây là thay đổi quan trọng về ý thức - yếu tố cốt lõi trong xây dựng văn hoá giao thông và nếp sống văn minh đô thị.