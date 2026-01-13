Camera AI lên tầm cao mới: Gọi cảnh sát đến bắt lỗi trực tiếp

Camera AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ được cho là sẽ ít gây tranh cãi hơn (Ảnh minh họa: Carscoops).

Theo Bộ Giao thông bang Arkansas (Mỹ), ngoài việc phát hiện các hành vi vi phạm tốc độ, từ giữa tháng 1, các camera giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại nhiều khu vực sẽ bắt đầu soi lỗi sử dụng thiết bị cầm tay.

Theo đó, nếu phát hiện người lái xe đang cầm điện thoại hoặc thiết bị tương tự, hệ thống sẽ gửi cảnh báo đến Cảnh sát đường cao tốc Arkansas đang trực để tiến hành dừng phương tiện và xử lý.

Điều quan trọng là Bộ Giao thông bang Arkansas cho biết đây không phải là hệ thống thiết lập gửi vé phạt qua thư tự động. Cảnh sát phải có mặt để cảnh báo hoặc lập biên bản và người lái xe sẽ không bị phạt chỉ dựa trên cảnh quay của camera. Camera giao thông nhằm hỗ trợ việc thực thi chứ không phải thay thế nó.

Camera giao thông được sản xuất bởi Acusensus, một công ty có trụ sở tại Australia có hệ thống giao thông dùng AI đã được sử dụng trên khắp Vương quốc Anh, Hy Lạp, Australia và một số quốc gia khác trên toàn cầu.

Chỉ một camera Acusensus trong chương trình thí điểm ở Athens (Hy Lạp) đã phát hiện gần 2.500 vi phạm, dẫn tới 1.000 phiếu phạt tự động chỉ trong 4 ngày. Nhưng theo các nguồn tin mới ở Hy Lạp, vẫn đang có những lo ngại về tính hợp pháp của hệ thống, đặc biệt là về cách sử dụng dữ liệu hình ảnh.

Đại diện Bộ Giao thông bang Arkansas giải thích: “Bang Acusensus sử dụng AI để xác định những hình ảnh nào có khả năng chứa hành vi vi phạm, chẳng hạn như tài xế cầm điện thoại hoặc hành khách không cài dây an toàn, để xác định xem những hình ảnh đó có nên được người đánh giá kiểm tra hay không”.

Mỗi bức ảnh đều được xác minh bởi một nhân viên thực thi pháp luật có thẩm quyền, trước khi ra quyết định dừng xe người vi phạm.

Camera AI có khả năng phát hiện nhiều lỗi mà mắt thường khó thấy (Ảnh: Acusensus).

Việc sử dụng thiết bị cầm tay khi lái xe là bất hợp pháp, nhưng cơ quan chức năng Arkansas cho biết luật này khó được thực thi một cách nhất quán. Cảnh sát trưởng Jeff Holmes mô tả công nghệ này là một giải pháp thiết thực cho vấn đề đó, vì chúng từ lâu đã là thách thức đối với cảnh sát nếu không có bằng chứng rõ ràng bằng hình ảnh.

Bộ Giao thông bang Arkansas đang lắp đặt các biển báo để cảnh báo người lái xe về công nghệ trước khi họ đi vào các khu vực có camera giám sát.

Không có gì ngạc nhiên là tất cả những điều này dẫn đến lo ngại về việc xâm phạm quyền riêng tư.

Bộ Giao thông bang Arkansas cho biết luật pháp của tiểu bang giới hạn cách sử dụng dữ liệu. Mọi thông tin do camera giao thông ghi lại phải bị xóa, trừ khi cần đưa ra cảnh báo hoặc lập biên bản. Nói cách khác, theo các nhà chức trách, dữ liệu hình ảnh này không được lưu trữ hoặc tái sử dụng ngoài phạm vi thực thi pháp luật.