Camera AI kích hoạt "làn sóng xanh" phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Tối 20/1, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, trong những ngày diễn ra Đại hội XIV của Đảng, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại thủ đô được đặt ở mức ưu tiên cao nhất, với yêu cầu không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, không để gián đoạn dù chỉ trong thời gian ngắn.

Để phục vụ Đại hội XIV của Đảng, Công an Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hiện đại, trong đó nổi bật là việc ứng dụng hệ thống camera AI kích hoạt “làn sóng xanh” phục vụ công tác dẫn, bảo vệ các đoàn đại biểu.

Hệ thống đèn tín hiệu thông minh tự động nhận diện và chuyển trạng thái đèn xanh khi phương tiện dẫn đoàn đi đến (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo đó, với nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra Đại hội XIV của Đảng, Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội giữ vai trò là “bộ não” chỉ huy trong công tác điều hành.

Thông qua hệ thống camera AI lắp đặt trên các tuyến, trục giao thông trọng điểm, trung tâm đã tổ chức điều hành giao thông một cách khoa học, linh hoạt, duy trì kết nối thông tin liên lạc thường xuyên với lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên thực địa, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh, không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Trung tá Phạm Quang Minh, Phó Đội trưởng Đội Chỉ huy giao thông và Đội điều khiển đèn tín hiệu giao thông Hà Nội cho biết ngay từ sớm, Trung tâm điều khiển giao thông đã chủ động xây dựng các kịch bản điều hành chi tiết theo từng khung giờ, từng tuyến đường, bám sát lịch trình hoạt động của các đoàn đại biểu.

Trung tá Phạm Quang Minh, Phó Đội trưởng Đội Chỉ huy giao thông và Đội điều khiển đèn tín hiệu giao thông Hà Nội (Ảnh: Hải Long).

"Trọng tâm là phát huy hiệu quả hệ thống camera AI để giám sát tình hình giao thông theo thời gian thực, nhận diện nhanh mật độ phương tiện, các điểm có nguy cơ ùn ứ, từ đó chủ động điều chỉnh phương án phân luồng, tổ chức giao thông phù hợp", Trung tá Minh nói.

Cũng theo Trung tá Minh, việc điều hành tập trung, đồng bộ bằng công nghệ AI đã giúp hạn chế tối đa xung đột giao thông tại các nút giao lớn, giữ cho dòng phương tiện lưu thông ổn định, thông suốt, kể cả trong các khung giờ cao điểm phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Ngoài ra, điểm nhấn đặc biệt trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ Đại hội XIV của Đảng là việc kích hoạt hệ thống “làn sóng xanh” phục vụ dẫn, bảo vệ đoàn.

Trung tá Phạm Quang Minh cho biết, Trung tâm điều khiển giao thông đã tích hợp dữ liệu từ camera AI với hệ thống đèn tín hiệu giao thông thông minh. Khi các phương tiện dẫn đoàn của CSGT di chuyển, hệ thống sẽ nhận diện từ khoảng cách xa.

Hệ thống làn sóng xanh được duy trì liên tục, góp phần bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt (Ảnh: Công an cung cấp).

"Ngay khi xác định đúng đoàn xe theo phương án đã được phê duyệt, trung tâm điều khiển sẽ tự động điều chỉnh tín hiệu đèn giao thông trên toàn tuyến sang trạng thái ưu tiên màu xanh, hình thành một hành lang giao thông thông suốt, bảo đảm đoàn xe di chuyển đúng lộ trình, đúng thời gian, an toàn tuyệt đối", Trung tá Phạm Quang Minh nói thêm.

Phòng CSGT Hà Nội cho biết thêm, giải pháp này giúp lực lượng CSGT hoàn toàn chủ động trong công tác dẫn đoàn, giảm đáng kể việc phải điều tiết thủ công tại từng nút giao, đồng thời nâng cao tính chính xác và an toàn trong tổ chức giao thông.

Đối với công tác phân luồng chung, việc điều hành bằng hệ thống camera AI còn giúp hạn chế tình trạng ùn ứ cục bộ, giảm áp lực cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả điều hành giao thông đô thị.

Theo Phòng CSGT Hà Nội, trong sáng 20/1, Công an Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng với tinh thần trách nhiệm và kỷ luật cao nhất để đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

"Việc đưa hệ thống camera AI kích hoạt “làn sóng xanh” vào phục vụ công tác dẫn đoàn Đại hội XIV của Đảng được đánh giá là bước tiến quan trọng trong công tác điều hành giao thông hiện nay.

Đây không chỉ là giải pháp hiệu quả cho một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, mà còn là minh chứng rõ nét cho định hướng ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số trong quản lý giao thông đô thị, hướng tới mục tiêu xây dựng thủ đô an toàn, thông suốt, hiện đại và thân thiện với người dân", vị đại diện Phòng CSGT Hà Nội nhấn mạnh.