Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm định chất lượng cầu Sông Lô ở Phú Thọ

Theo Bộ Xây dựng, thời gian qua đã có một số thông tin phản ánh về tình trạng chất lượng của một số trụ cầu Sông Lô bị xuống cấp nghiêm trọng. Cụ thể, một số trụ bê tông bị lộ cốt thép chịu lực, gây ảnh hưởng đến an toàn công trình.

Trước những thông tin trên, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra hiện trạng công trình, đồng thời chỉ đạo, yêu cầu đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng cầu Sông Lô và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm định chất lượng công trình.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đề nghị cần thực hiện các biện pháp cần thiết như hạn chế sử dụng công trình, khoanh vùng khu vực nguy hiểm hoặc tiến hành sửa chữa ngay những hư hỏng trong trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn sử dụng và vận hành công trình.

UBND tỉnh Phú Thọ cũng cần lập và thực hiện điều chỉnh phương án giao thông (nếu cần) phù hợp với thực tế để đảm bảo an toàn cho người và tài sản khi lưu thông qua khu vực này; báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Xây dựng trước ngày 15/11.

Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra cầu Sông Lô (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Bộ Xây dựng cũng giao Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn và phối hợp với Sở Xây dựng Phú Thọ trong việc tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng và khả năng chịu lực của công trình cầu Sông Lô.

Cục Đường bộ Việt Nam căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan có liên quan trực thuộc UBND tỉnh Phú Thọ trong việc tổ chức kiểm soát các phương tiện giao thông lưu thông qua cầu Sông Lô, phân luồng, tổ chức giao thông và hướng dẫn người dân, phương tiện lưu thông hai hướng đầu cầu.

Trước đó, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết ngày 27/10 có một số nguồn tin phản ánh mực nước sông qua khu vực cầu Sông Lô xuống thấp đã lộ rõ hàng loạt móng cọc các trụ cầu, trong đó có trụ T3, phần đất nền bị xói mòn tạo ra một hốc lớn cao khoảng 2m. Một móng cọc lộ ra cốt thép gỉ sét, mất hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ.

Ngay lập tức, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ có văn bản cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông qua cầu Sông Lô trong thời gian chờ các cơ quan chức năng có phương án khắc phục, đảm bảo an toàn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã đến hiện trường kiểm tra thực tế và nhận thấy cầu Sông Lô có hiện tượng hư hỏng như thông tin phản ánh.

Từ đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ và đưa vụ việc trên để giải quyết theo thủ tục tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với VKSND tỉnh Phú Thọ, Sở Xây dựng Phú Thọ và một số đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu mẫu phục vụ giám định và đang tiến hành điều tra, xác minh xử lý đối với những cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan nếu có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thi công, vận hành cầu Sông Lô.