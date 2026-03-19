Bộ Công an công bố thanh tra chấp hành quy định về PCCC tại Phú Thọ

Ngày 19/3, Thanh tra Bộ Công an công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và cứu nạn, cứu hộ đối với UBND tỉnh Phú Thọ.

Đoàn thanh tra gồm 7 thành viên do Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hồng, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an làm trưởng đoàn.

Cuộc thanh tra được tiến hành trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2023 đến thời điểm thanh tra.

Thanh tra Bộ Công an công bố quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Ngọc Kiên).

Đoàn sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ cùng một số UBND cấp xã, cơ sở trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu cho biết địa phương xác định công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn với đảm bảo an ninh, trật tự và phát triển kinh tế - xã hội.

UBND tỉnh Phú Thọ luôn chú trọng chỉ đạo phương châm “phòng là chính”, tăng cường kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp giữa các lực lượng trong xử lý tình huống cháy, nổ xảy ra. Qua đó đã góp phần hạn chế các vụ cháy lớn, giảm thiểu tối đa thiệt hại, bảo vệ tính mạng về người và tài sản của nhân dân.

Phú Thọ sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tra, khẩn trương cung cấp đầy đủ, kịp thời các nội dung, hồ sơ, tài liệu và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch.

Trung tướng Bùi Quang Thanh, Chánh Thanh tra Bộ Công an phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra (Ảnh: Ngọc Kiên).

Kết luận buổi làm việc, Trung tướng Bùi Quang Thanh, Chánh Thanh tra Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo theo đề cương hướng dẫn gửi đoàn thanh tra. Đồng thời cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu đã cung cấp.

Đối với đoàn thanh tra, Trung tướng Bùi Quang Thanh yêu cầu làm việc khách quan, thận trọng, tuân thủ đúng quy trình, quy định và chỉ thanh tra những nội dung trong kế hoạch.

Đặc biệt, ông Thanh nêu rõ quá trình thanh tra không được làm ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị, cơ sở được thanh tra.

Đoàn thanh tra phải nghiên cứu kỹ các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan, đơn vị, cơ sở được thanh tra, kiến nghị các giải pháp khắc phục, chấn chỉnh hoặc xử lý tương xứng, đảm bảo khách quan, toàn diện, “thấu tình, đạt lý”.