Cháy tàu du lịch nghỉ đêm ở Cát Bà

Theo Công an Hải Phòng, hồi 10h35 ngày 21/2, Trung tâm 114 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - PCCC và CNCH) nhận tin báo cháy buồng máy tàu nghỉ đêm HP 5765 đang đỗ tại bến tàu Gia Luận, đảo Cát Bà thuộc đặc khu Cát Hải, Hải Phòng.

Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp cận hiện trường để chữa cháy (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi xác định vị trí tàu, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an Hải Phòng) đã thông tin cho Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Quảng Ninh) và Công an đặc khu Cát Hải phối hợp chữa cháy.

Đến 11h40 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người, 15 khách và nhân viên trên tàu đều an toàn.

Công an đặc khu Cát Hải đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh nguyên nhân vụ cháy theo quy định.