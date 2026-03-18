Chủ tịch Phú Thọ thúc xử lý dứt điểm nhà, đất dôi dư sau sáp nhập

Chiều 18/3, Sở Tài chính Phú Thọ cho biết toàn tỉnh có 5.638 cơ sở nhà, đất được bố trí phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp, hợp nhất.

Tỉnh này đã xây dựng phương án xử lý 1.324 cơ sở nhà, đất dôi dư theo các hình thức điều chuyển, chuyển đổi công năng sử dụng, chuyển giao cho địa phương và các đơn vị quản lý, khai thác. Phú Thọ cũng đã tiếp nhận 105 cơ sở nhà, đất từ các cơ quan Trung ương.

Tuy nhiên, đại diện Sở Tài chính Phú Thọ thừa nhận nhiều nội dung tiến độ thực hiện còn chậm.

Chỉ đạo về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông nhấn mạnh xử lý tài sản dôi dư là nhiệm vụ rất quan trọng, cần quyết liệt thực hiện để tránh lãng phí.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông (Ảnh: Huyền Trang).

Ông Đông giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở ngành khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để xử lý dứt điểm cơ sở nhà đất dôi dư; xây dựng kế hoạch sử dụng tài sản công đã được bàn giao về cho xã và của Trung ương chuyển giao về cho tỉnh Phú Thọ.

Người đứng đầu UBND tỉnh Phú Thọ cũng yêu cầu Sở Tài chính rà soát, tham mưu văn bản báo cáo Thủ tướng về tiến độ bàn giao đất của các bộ, ngành Trung ương về tỉnh quản lý trước ngày 31/3.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất các khu vực, UBND xã, phường... tham mưu xây dựng kế hoạch đấu giá cơ sở nhà đất đảm bảo phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đối với các cơ quan, đơn vị được giao quản lý tài sản dôi dư, Chủ tịch Phú Thọ nêu rõ, trong thời gian chờ xử lý phải có trách nhiệm tăng cường quản lý, trông coi, không để lãng phí, sai phạm.

Trung tâm hành chính của tỉnh Phú Thọ đặt tại phường Việt Trì (Ảnh: Tùng Vy).

Phú Thọ có 148 xã, phường, được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình. Tỉnh này đi vào hoạt động từ 1/7/2025, có dân số trên 4 triệu người.

Theo kế hoạch mới được UBND tỉnh Phú Thọ ban hành, dự kiến tổng số tiền sử dụng, tiền thuê đất thu được trong năm nay trên địa bàn khoảng 15.000 tỷ đồng.

Trong đó, 41 dự án đã giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá có số tiền dự kiến thu nộp ngân sách nhà nước 13.300 tỷ đồng; thu từ đấu giá quyền sử dụng đất do trung tâm phát triển quỹ đất các khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình thực hiện khoảng 1.700 tỷ đồng.

Các dự án được giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất sau thời điểm ban hành kế hoạch này sẽ được Phú Thọ rà soát, cập nhật bổ sung sau 6 tháng đầu năm nay.