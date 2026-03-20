Xác minh lại nguồn gốc chiếc máy bay tiêm kích MiG-21 bị "bỏ quên" ở Cà Mau

Liên quan đến chiếc máy bay tiêm kích MiG-21 bị “bỏ quên”, ngày 20/3, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Cà Mau đã đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh này hỗ trợ liên hệ với cơ quan chuyên môn của Quân khu 9 để xác định nguồn gốc, hồ sơ hiện vật.

Chiếc máy bay MiG-21 hiện nằm phía sau khu nhà tập thể cán bộ của tỉnh Cà Mau (Ảnh: Nhật Linh Đan).

Trước đó, qua xác minh bước đầu, Sở VH-TT&DL tỉnh Cà Mau cho biết, năm 1985, tỉnh Minh Hải (nay là tỉnh Cà Mau) phối hợp với Quân khu 9 chuyển 3 chiếc máy bay về trưng bày, triển lãm tại tỉnh.

Sau khi trưng bày, Quân khu 9 đã chuyển về 2 chiếc, còn một chiếc (được xác định là MiG-21) để lại cho tỉnh. Sau đó, tỉnh chuyển về khu Cao Thắng (nay là khu nhà tập thể cán bộ) để tiếp tục trưng bày.

Trong suốt thời gian qua, do không có cơ quan quản lý, bảo vệ và bảo quản thường xuyên nên thân máy bay bong tróc sơn, một số bộ phận xuống cấp, hư hỏng, thất lạc.

Cận cảnh chiếc máy bay MiG-21 bị "bỏ quên" (Video: Nhật Linh Đan).

Theo Sở VH-TT&DL tỉnh Cà Mau, qua khảo sát hiện trạng máy bay cho thấy bộ khung còn tương đối nguyên vẹn; một số vị trí ở cánh, phần đầu, đuôi máy bay bị ăn mòn và biến dạng; máy bay có thể vệ sinh và sửa chữa nhỏ để phục vụ trưng bày, tuyên truyền, giáo dục truyền thống,…

“Sau khi có thông tin xác minh nguồn gốc cụ thể, các hồ sơ và chủ sở hữu của chiếc máy bay, sở sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục có đề xuất phương án xử lý”, Sở VH-TT&DL tỉnh Cà Mau cho hay.

Như Dân trí đã đưa tin, chiếc máy bay MiG-21 dài hơn 10m, cao khoảng 4m, sải cánh 6-7m, hiện nằm phía sau khu tập thể cán bộ tại phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau. Hiện vật này nằm trên một bãi đất có nhiều cây cỏ mọc um tùm. Phần bánh máy bay lún sâu xuống đất, cho thấy hiện vật đã yên vị tại đây từ rất lâu, gần như bị lãng quên từ nhiều năm qua.